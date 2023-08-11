Чергова атака столиці балістикою? Над Києвом пролунали вибухи: що відомо

Ранок 11 серпня для киян та гостей міста розпочався з повідомлення про повітряну тривогу о 9:47. Причиною тривоги, яка розповсюдилася по усій країні, став зліт винищувача МіГ-31К, що є носієм аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал.

Вибухи в Києві 11 серпня 2023: що відомо

Приблизно о 10:00 у Києві було чути перший вибух. Через кілька хвилин прогримів ще один вибух. О 10:02 Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО у столиці.

Згодом з’ясувалося: ворог вдарив по Києву з аеробалістичних ракет типу Кинджал. Усі цілі успішно збили сили протиповітряної оборони, прокоментував речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі каналу Київ24.

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Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що за попередніми даними, уламки ракети впали на території дитячої лікарні в Оболонському районі. Дані щодо потерпілих та руйнувань з’ясовуються.

О 10:33 у Києві повідомили про відбій повітряної тривоги.

Також мер міста Віталій Кличко повідомив про руйнування ще у двох місцях падіння уламків ракети в Оболонському районі. За його словами, на вулиці Богатирській пошкоджено дах приватного будинку. Ще один уламок виявили на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів на Оболоні.

Кличко повідомляє, що внаслідок ракетного обстрілу столиці постраждалих немає.

Балістичні ракети — одні з найнебезпечніших типів озброєння, яким росіяни тероризують мирні українські міста. Детальніше про те, чому балістику складно збити, ми розповідали раніше.

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