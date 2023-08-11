Ранок п’ятниці для українців розпочався з масштабної повітряної тривоги. Росіяни знову намагаються завдати нам ракетних ударів: цього разу, 11 серпня 2023, вони запускають і фальшиві цілі, і справжні.

Вибухи було чутно в Києві, там працювало ППО. Також про вибухи повідомляли у декількох областях країни. Розповідаємо про це докладніше.

Вибухи в Івано-Франківській області

Окупанти влучили у цивільний об’єкт на Івано-Франківщині. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищенко.

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За її словами, є інформація про потерпілих та загиблого. Жертвою атаки стала дитина. Її у критичному стані доправили до лікарні, але медикам не вдалося зберегти життя малечі.

Відомо, що ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув восьмирічний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються.

Також вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.

За процесуального керівництва Івано-Франківської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Вибухи в областях України: на Івано-Франківщині внаслідок обстрілу загинула дитина / 4 Фотографії

Вибухи у Вінниці, на Хмельниччині та Сумщині.

Кореспондент Укрінформу повідомляв, що у Вінниці пролунали вибухи. Голова місцевої ОВА Сергій Борзов у своєму Telegram наголосив, аби жителі не ігнорували повітряної тривоги та спускалися в укриття.

Повітряні Сили попереджають про ракетну небезпеку: зафіксовано пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал з МіГ-31К, — пише Борзов.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін також повідомив про вибухи в області.

Чутно вибухи в Хмельницькій області. Працює ППО.

Місцеві також повідомляють, що близько 10 вибухів пролунало на Хмельниччині, більшість — у районі Старокостянтинова

Також інші ЗМІ повідомляють про вибухи у Сумській області.

Також вранці росіяни обстріляли Херсон. Стало відомо, що у лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок обстрілу Херсона вранці. Його знайшли важко пораненим в одній із квартир багатоповерхівки.

Поглядай на карту повітряних тривог, щоб не пропустити чергову небезпеку.

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