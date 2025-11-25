Гороскоп на сегодня 25 ноября 2025 года: позволь любопытству вести себя, отпусти лишнее

Сегодняшняя энергия побуждает к глубокому осознанию себя и своих желаний: прошлые переживания и старые стремления открывают новые смыслы, а внутренняя ясность помогает отличить истинное от поверхностного.

Это день искренности, доверия и эмоциональной связи — и с другими, и с самим собой. Интуиция, творчество и открытость к изменениям ведут вперёд, а отпускание лишнего и принятие поддержки делают внутренний мир легче и гармоничнее.

Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков Зодиака

Овен: давние желания становятся понятными, эмоции укрепляют твои стремления.

давние желания становятся понятными, эмоции укрепляют твои стремления. Весы: амбиции переплетаются с эмоциями, выбирай то, что поддерживает внутренний мир.

амбиции переплетаются с эмоциями, выбирай то, что поддерживает внутренний мир. Стрелец: всплеск эмоций показывает старые модели, понимаешь, где страх сдерживал желания.

Читать по теме Огненные знаки зодиака: как подружиться с Овном, Львом и Стрельцом Огненные знаки олицетворяют силу, страсть и движение – читай, в чем между ними разница и как не обжечь себя, общаясь с ними.

Гороскоп на 25 ноября для Овнов (21 марта – 19 апреля)

У Овнов на этой неделе может снова проявиться давнее желание или мечта, которую вы когда-то отодвинули на второй план. Теперь вы начинаете не просто хотеть, а понимать настоящую причину своего желания.

Этот день подходит, чтобы опираться на свои глубокие чувства — они могут стать опорой, а не препятствием. Чем откровеннее вы будете с собой, тем легче выбрать человека для искренней, глубокой связи.

Гороскоп на 25 ноября для Тельцов (21 апреля – 21 мая)

Тельцы, ваше восприятие сейчас очень острое — вы легко замечаете детали, настроение и скрытые смыслы. Вы начинаете ясно видеть, с кем можно создать что-то по-настоящему важное, а кто способен дать только временное, поверхностное внимание. Может наступить момент, когда всё станет очевидным, или вы выразите правду откровеннее, чем ожидали. Искренность сегодня открывает путь вперёд. Гороскоп на 25 ноября для Близнецов (22 мая – 21 июня)

Близнецы начинают лучше понимать, что действительно стоит их внимания и сил, а что незаметно истощает. Появляется ясность: что даёт энергию, а что её забирает.

Приоритеты постепенно меняются — вместо постоянных новых впечатлений хочется стабильности и опоры. Важно, чтобы поддерживали, а не просто развлекали; чтобы был смысл, а не хаотичная стимуляция.

Прислушивайтесь к телу — оно подсказывает правду точнее, чем поток мыслей.

Гороскоп на 25 ноября для Раков (22 июня – 22 июля)

Рак, ты сейчас гораздо привлекательнее, чем можешь себе представить — люди тянутся к твоей теплоте, искренности и глубине.

День побуждает открываться и действовать из любопытства, а не из страха. Легко почувствовать, что любовь реальна, близость безопасна, а будущее ближе, чем кажется.

Ты вспоминаешь свою настоящую силу, когда не сдерживаешь себя и не уменьшаешь свой свет ради других.

Гороскоп на 25 ноября для Львов (23 июля – 23 августа)

Лев, сегодня в тебе может подняться давнее чувство, но не для того, чтобы захватить тебя, а чтобы указать правильное направление. Ты можешь по-новому взглянуть на ситуацию, человека или опыт с большей ясностью и спокойствием.

То, что когда-то казалось потерей или путаницей, теперь открывается как важный этап подготовки. Есть исцеление в понимании того, чему сердце пыталось тебя научить.

Сегодняшняя мягкость внутреннего состояния поможет увидеть, за что держался слишком сильно или что давно пора отпустить.

Гороскоп на 25 ноября для Дев (24 августа – 23 сентября)

Девы, сегодня вы можете довериться кому-то и поделиться важной историей или кто-то откроется вам.

Эмоциональный обмен будет взаимным, глубоким и полезным — принесёт спокойствие и ощущение заземлённости. Ваша чувствительность сейчас не слабость, а ценность.

Есть тихий призыв просто довериться происходящему и меньше анализировать чувства, позволяя им естественно вести вас вперёд.

Гороскоп на 25 ноября для Весов (24 сентября – 23 октября)

Весы, ваши стремления переплетаются с эмоциями. Вы думаете не только о достижениях, но и о жизни, которая отражает внутреннюю правду, а не ожидания других.

Возможно, вас тянет к пути, который раньше казался слишком смелым или нетрадиционным. Теперь видите, насколько он соответствует вашим истинным желаниям.

Есть исцеление в выборе того, что поддерживает внутренний мир, а не просто впечатляет окружающих.

Гороскоп на 25 ноября для Скорпионов (24 октября – 22 ноября)

Скорпионы, сегодня можно осознать новую правду о себе или о ком-то, кто вас интересует, с исключительной ясностью.

Вы чувствуете свободу и стойкость, страсть и уверенность. Горизонты жизни расширяются, открывая возможности, на которые ранее не решались.

Вы в безопасности в собственной коже, и будущее зовёт быть версией себя, которая не извиняется за желание большего.

Читать по теме Восточный гороскоп по годам: узнай больше о себе и своих перспективах Узнай, кто ты по китайскому гороскопу и что означает твой знак.

Гороскоп на 25 ноября для Стрельцов (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец, внутренний мир богат на воспоминания, символы и смыслы. Возможен всплеск эмоций без явной причины — это старые чувства, требующие осознания перед новым шагом.

День подходит для понимания моделей поведения, особенно в близости и привязанности.

Показывают, где сердце несло лишний груз или где страх подавлял желания.

Гороскоп на 25 ноября для Козерогов (22 декабря – 20 января)

Козерог, люди в твоей жизни могут проявить больше заботы и поддержки, чем ожидалось.

Будь смелым, чтобы открыться — кто-то поможет разделить эмоциональный груз, который обычно несёшь один.

Отношения укрепляются через искренность, и будущее кажется менее страшным, когда понимаешь, что идёшь не один.

Гороскоп на 25 ноября для Водолеев (21 января – 19 февраля)

Водолей, сегодня ты пересматриваешь свои приоритеты и объединяешь свои желания с направлением, в котором движешься. Эмоциональная ясность помогает увидеть, что и кто действительно поддерживает твой рост. Сейчас хорошее время, чтобы посвятить себя своей цели и тому виду любви, который соответствует твоей жизни. Поверхностные вещи сейчас не привлекают твоего внимания.

Гороскоп на 21 ноября для Рыб (20 февраля – 20 марта)

Рыбы, сегодня можно ощутить глубокую связь с интуицией, одновременно заземляющую и вдохновляющую.

Творческие идеи, эмоциональные озарения и духовная ясность приходят легко и естественно.

Ты вспоминаешь способность представлять будущее, которое питает, и смело шагать к жизни, одновременно поэтичной и реальной.

Редакция Вікон хочет подчеркнуть, что этот материал не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, феншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами.

Источник: Yourtango.

Поинтересуйся также, где запрещено праздновать Новый год: в каких странах нет особой магической ночи.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!