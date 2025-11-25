Гороскоп на 25 листопада 2025: дозволь цікавості вести себе, відпусти зайве

Сьогоднішня енергія спонукає до глибокого усвідомлення себе та своїх бажань: минулі переживання і старі прагнення відкривають нові сенси, а внутрішня ясність допомагає відрізнити справжнє від поверхневого.
Це день щирості, довіри та емоційного зв’язку — і з іншими, і з самим собою. Інтуїція, творчість і відкритість до змін ведуть уперед, а відпускання зайвого і прийняття підтримки роблять внутрішній світ легшим і гармонійнішим.
Гороскоп на сьогодні, 25 листопада, для всіх знаків Зодіаку
- Овен: давні бажання стають зрозумілими, емоції зміцнюють твої прагнення.
- Терези: амбіції переплітаються з емоціями, обирай те, що підтримує внутрішній світ.
- Стрілець: сплеск емоцій показує старі моделі, розумієш, де страх стримував бажання
Читати на тему
Вогняні знаки зодіаку: як подружитися з Овном, Левом і Стрільцем
Вогняні знаки уособлюють силу, пристрасть і рух – читай, в чому між ними різниця і як не обпалити себе, спілкуючись з ними.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!