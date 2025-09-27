Гороскоп на выходные, 27-28 сентября 2025: время устанавливать свои правила

Выходные побуждают к творчеству и самовыражению. Они открывают новые возможности через слова и действия, дают проявить себя через остроумие и смелость.

Это время восстанавливать порядок и освобождаться от обременяющих связей, изучать свои теневые стороны и разрывать тяжёлые узлы. Также выходные способствуют неожиданным встречам, наставничеству и озарениям.

Гороскоп на выходные, 27-28 сентября, для всех знаков Зодиака

Гороскоп на выходные, 20-21 сентября, для Овнов (21 марта – 19 апреля)

Овен, под твоей воинственной энергией скрывается очаровательный, убедительный соблазнитель, способный влиять словами и присутствием.

27 и 28 сентября — время действовать: твои идеи привлекут внимание, а неожиданные возможности появятся просто благодаря твоей энергии и месту нахождения.

Главное — не перестараться: выбирай важные разговоры, доверяй природной уверенности, и твое влияние проявится само.

Гороскоп на выходные, 27-28 сентября, для Тельцов (21 апреля – 21 мая)

Тельцы, в субботу и воскресенье забудьте о практичности и позвольте творческим импульсам вести вас. Выходные зовут к веселью, напоминая, что приятные победы случаются в неструктурированные моменты.

Роскошь сегодня — не в обладании, а в ощущениях и разрешении желаниям направлять ваши шаги.

Гороскоп на выходные, 27-28 сентября, для Близнецов (22 мая – 21 июня)

Близнецы, в эти выходные ваше остроумие — как вторая кожа. 27 и 28 сентября оно открывает новые возможности: ваши слова впечатляют и открывают неожиданные двери.

Скрытые пути, озарения и приключения ждут тех, кто умеет сказать нужное в нужный момент.

Гороскоп на выходные, 27-28 сентября, для Раков (22 июня – 22 июля)

Раки, в субботу и воскресенье стоит установить основные правила для достижения мира и ясности. Записывайте слова и соблюдайте обещания — свои и данные вам.

Так вы восстановите порядок, вернете контроль и укрепите доверие, сдерживая эмоциональные волны.

Гороскоп на выходные, 27-28 сентября, для Львов (23 июля – 23 августа)

Львы, в субботу и воскресенье выйдите за пределы привычного и танцуйте фристайл, следуя своему ритму. Смелость и мужество — в центре внимания, они делают каждый ваш шаг незабываемым.

Танцуйте даже в одиночестве 27 и 28 сентября и замечайте, сколько людей идут за вашим светом.

Гороскоп на выходные, 27-28 сентября, для Дев (24 августа – 23 сентября)

Девы, дисциплина и предусмотрительность на выходных — ваши главные союзники. Точность и забота, которые вы проявляете сейчас, создают долгий импульс и открывают двери к желанным возможностям.

Именно забота становится ключом к вашему следующему прорыву.

Гороскоп на выходные, 27-28 сентября, для Весов (24 сентября – 23 октября)

Весы, на выходных стены, казавшиеся неприступными, начинают трещать. Появляются двери к вашему истинному Я, которое сочетает тень, желания и блеск.

Примите откровения и поприветствуйте те части себя, которые другие могут никогда не увидеть.

Гороскоп на выходные, 27-28 сентября, для Скорпионов (24 октября – 22 ноября)

Скорпионы, в субботу и воскресенье время разрывать связи, которые обременяют и истощают. Как распутывание паутины, это деликатный, но трансформирующий процесс.

Каждая оборванная нить возвращает силу, ясность и эмоциональный суверенитет, восстанавливая ваше пространство и внимание.

Гороскоп на выходные, 27-28 сентября, для Стрельцов (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцы, наши мечты редко идут отдельно — судьбы переплетаются, создавая сложные связи. Сегодня ваша дорога может привести к отсутствующим частям, о которых вы и не подозревали.

Они проявятся как наставники, коллеги, возлюбленные или искры озарения.

Гороскоп на выходные, 27-28 сентября, для Козерогов (22 декабря – 20 января)

Козероги, в субботу и воскресенье стоит облегчить бремя, которое вы привыкли нести. Хотя переход может показаться неопределённым, отпускание того, что больше не служит, открывает путь к новому уровню.

27 и 28 сентября вы создаете пространство для свободы, и отсутствие старого может вас удивить.

Гороскоп на выходные, 27-28 сентября, для Водолеев (21 января – 19 февраля)

Водолеи, сегодня важно видеть за пределами абсолютов и сочетать сострадание с любопытством, даже среди сомнений. Примите свой внутренний парадокс и противоречивые, беспорядочные части себя, чтобы воспринимать собственные противоречия без стыда.

Гороскоп на выходные, 27-28 сентября, для Рыб (20 февраля – 20 марта)

Рыбы, ваш внутренний мир — галерея сюрреалистических мечтаний и символов.

Сегодня может появиться возможность перенести эту эстетику во внешний мир, добавляя текстуры, жесты и цвета, которые делают повседневное возвышенным.

Редакция Вікон хочет подчеркнуть, что этот материал не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, феншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами.

Источник: Yourtango.

