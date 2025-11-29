Гороскоп на выходные 29-30 ноября 2025: отпускаем старые страхи и становимся более честными с собой

В эти выходные наступает время отпустить старые страхи и привычки, стать честнее с собой и другими и сознательно распределять свою энергию и ресурсы.

Это период внутреннего обновления, творческого роста и укрепления гармонии в личной жизни и отношениях. Гороскоп на выходные, 29-30 ноября, для всех знаков Зодиака Телец : уроки взаимности ведут к более честным отношениям.

: уроки взаимности ведут к более честным отношениям. Скорпион : личный ренессанс позволяет жить новой версией себя.

: личный ренессанс позволяет жить новой версией себя. Водолей: уникальность поднимает профессиональный путь, успех вдохновляет, а не ограничивает.

Гороскоп на выходные, 29-30 ноября, для Овнов (21 марта – 19 апреля)

Овен, в последнее время ты словно путешествовал по своим внутренним глубинам, возвращая части себя, которые когда-то потерял в старых страхах, желаниях и сценариях контроля.

Теперь, когда Меркурий наконец разворачивается в прямое движение, жизнь проверяет, научился ли ты встречать интенсивность лицом к лицу, а не убегать от неё.

Ты интегрировал правду, которая всплыла наружу, или всё ещё держишься за броню, что когда-то защищала, а теперь лишь сдерживает? На выходных ты ближе к своей истинной эмоциональности, чем когда-либо раньше.

Гороскоп на выходные, 29-30 ноября, для Тельцов (21 апреля – 21 мая)

Тельцы, ваши ближайшие связи стали настоящими наставниками. Вам открылись места, где взаимность была нарушена, где молчание поддерживало мир, но лишало сил, где преданность незаметно превращалась в самопожертвование.

Теперь наступает ясность. Если урок усвоен, отношения сами естественно сместятся в сторону честности — вы больше не готовы жертвовать своей правдой.

Гороскоп на выходные, 29-30 ноября, для Близнецов (22 мая – 21 июня)

Близнецы, вы тихо пересмотрели свои ежедневные привычки и увидели разницу между дисциплиной, которая поддерживает и истощает.

С переходом Меркурия в прямое движение жизнь проверит, научились ли вы сознательно распределять свою энергию или всё ещё растрачиваете её на слишком много дел.

Если вы чувствуете себя легче, собраннее и внимательнее к внутренним сигналам — это значит, что урок усвоен.

Гороскоп на выходные, 29-30 ноября, для Раков (22 июня – 22 июля)

Раки, на выходных на первый план выходит стремление почувствовать себя творчески живыми. Во время ретроградного Меркурия жизнь словно спрашивала: можете ли вы стремиться к радости осознанно, не цепляясь за неё?

Научились ли вы принимать удовольствие как источник вдохновения, а не как нечто, что должно владеть вами?

Если сердце стало более открытым, смелым и лёгким — это знак, что ретроградный период выполнил свою работу.

Гороскоп на выходные, 29-30 ноября, для Львов (23 июля – 23 августа)

Лев, твоя эмоциональная основа перестраивается, показывая, что на самом деле приносит чувство безопасности и опоры. На поверхность всплыли семейные сценарии, старые убеждения и воспоминания — чтобы освободить тебя от их бессознательного повторения.

Даже если снова появится грусть или ностальгия, на выходных она не увлечёт тебя в прошлое, а покажет, насколько ты вырос. Твоя задача — строить жизнь, отражающую твою эмоциональную зрелость, а не прошлую историю.

Гороскоп на выходные, 29-30 ноября, для Дев (24 августа – 23 сентября)

Дева, твой голос стал глубже в эмоциональном плане. Ты училась говорить без репетиций, слушать без напряжения, позволять уязвимости вести общение вместо перфекционизма.

С переходом Меркурия в прямое движение проверяется, интегрированы ли изменения: стали ли слова честнее, а разговоры — более целенаправленными?

С 29 ноября твой рост уже заметен в мышлении, речи и общении.

Гороскоп на выходные, 29-30 ноября, для Весов (24 сентября – 23 октября)

Весы, последние недели вопросы собственной ценности и того, как вы расходуете ресурсы, выходили на первый план. Вы учились не уменьшать себя ради других.

Теперь важно: научились ли вы вкладывать время, энергию и внимание в то, что действительно питает? На выходных вы видите, насколько урок усвоен.

Ваше ощущение достатка смещается от внешнего накопления к внутренней гармонии.

Гороскоп на выходные, 29-30 ноября, для Скорпионов (24 октября – 22 ноября)

Скорпион, вы переживаете тихий личностный ренессанс, скидывая старые слои себя. На выходных вы увидите, где ещё держались за старые роли из чувства долга или страха.

Вопрос: сможете ли жить как обновлённая версия себя с 29 ноября, а не просто признавать её внутри?

Уроки этого периода помогут состраданию к себе заменить самосуд.

Гороскоп на выходные, 29-30 ноября, для Стрельцов (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцы, вы освобождаетесь от эмоциональных накоплений и скрытых теней, создавая пространство для обновления. Дайте себе паузу, чтобы побыть наедине без желания убежать.

Одиночество может стать священным, а не тяжёлым. Старые привидения теряют силу, потому что вы учитесь отпускать. Всё, что отпустите, не вернётся, ведь вы больше не держитесь за истощающее.

Гороскоп на выходные, 29-30 ноября, для Козерогов (22 декабря – 20 января)

Козерог, ваш социальный мир перестраивается, показывая, кто с вами на одной волне, а кто рядом по привычке.

Вам нужна настоящая общность, а не удобные союзники. Присмотритесь к тем, кто поддерживает ваше видение и рост, а не укрепляет лишь ваш образ.

Теперь ваше будущее строится на гармонии души с близким кругом.

Гороскоп на выходные, 29-30 ноября, для Водолеев (21 января – 19 февраля)

Водолеи, профессиональная идентичность и социальная роль начинают отражать вашу истинную сущность. Недавние изменения — мягкое, но ясное приглашение переосмыслить успех так, чтобы он вдохновлял, а не ограничивал. С 29 ноября ваша уникальность перестаёт быть угрозой пути и становится силой, которая его поднимает.

Гороскоп на выходные, 29-30 ноября, для Рыб (20 февраля – 20 марта)

Рыбы, ваш взгляд на мир расширяется, позволяя оставить старые убеждения и стремиться к большему в том, кем вы становитесь.

Теперь вы осознаёте важность доверять своему видению, а не передавать интуицию другим.

Ваша любознательность сильнее, вера становится самоуправляемой — это бесценное достижение.

Редакция Вікон хочет подчеркнуть, что этот материал не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, феншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами.

Источник: Yourtango.

