Гороскоп на вихідні, 29-30 листопада: відпускаємо старі страхи і стаємо більш чесними з собою

Овне, останнім часом ти ніби мандрував своїми внутрішніми глибинами, повертаючи ті частини себе, які колись загубив у старих страхах, бажаннях і сценаріях контролю.

І тепер, коли Меркурій нарешті розвертається у прямий рух, життя ніби перевіряє, чи справді ти навчився зустрічати інтенсивність віч-на-віч, а не тікати від неї.

Ти інтегрував правду, яка спливла назовні, чи все ще тримаєшся за броню, що колись рятувала, але зараз лише стримує? На вихідних ти стоїш ближче до своєї справжньої емоційності, ніж будь-коли раніше.

Гороскоп на вихідні, 29-30 листопада, для Тельців (21 квітня – 21 травня)

Тельці, останнім часом саме найближчі зв’язки стали вашими наставниками. Вам оголили місця, де взаємність була порушена, де ваше мовчання ніби підтримувало спокій, але водночас позбавляло вас сили, де відданість непомітно перетворювалася на самозречення. А тепер настає справжня ясність. Якщо цей урок засвоєно, ваші стосунки самі природно змістяться у бік відвертішої щирості — бо ви більше не готові поступатися власною правдою. Гороскоп на вихідні, 29-30 листопада, для Близнят (22 травня – 21 червня)

Близнята, останнім часом ви наче провели тиху ревізію своїх щоденних звичок. і змогли побачити різницю між дисципліною, що живить і підтримує вас, та дисципліною, що виснажує й забирає сили.

Коли в суботу Меркурій переходить у прямий рух, життя ніби перевірить, чи навчилися ви свідомо витрачати свою енергію, чи все ще розпорошуєтеся на надмірну кількість справ і зобов’язань.

І якщо зараз ви відчуваєте себе легшими, зібранішими, уважнішими до власних внутрішніх сигналів — це означає, що ваш організм справді передав вам важливий урок, і ви його прийняли.

Гороскоп на вихідні, 29-30 листопада, для Раків (22 червня – 22 липня)

Раки, на вихідних на перший план виходить ваше прагнення відчути себе творчо живими. Під час ретроградного Меркурія життя ніби запитувало вас: чи можете ви дозволити собі прагнути радості свідомо, не чіпляючись за неї?

Чи навчилися ви приймати задоволення як джерело натхнення, а не щось, що має володіти вами?

І якщо тепер ваше серце здається більш відкритим, сміливішим до гри й легшим у своїх бажаннях — це знак того, що ретроградний період справді зробив для вас свою важливу роботу.

Гороскоп на вихідні, 29-30 листопада, для Левів (23 липня – 23 серпня)

Леве, твій внутрішній емоційний ґрунт зараз перебудовується, відкриваючи тобі, що насправді дає відчуття безпеки, опори й стабільності. На поверхню піднялися сімейні сценарії, старі переконання та давні спогади — не випадково, а для того, щоб звільнити тебе від їхнього несвідомого повторення.

І навіть якщо знову прокинуться смуток чи ностальгія, на вихідних вони вже не затягуватимуть тебе у минуле — вони лише підсвітять, наскільки ти подорослішав.

Твій новий напрям зараз — будувати життя, яке відображає твою емоційну зрілість, а не історію, з якої ти колись вийшов.

Гороскоп на вихідні, 29-30 листопада, для Дів (24 серпня – 23 вересня)

Діво, останнім часом твій голос тоншав і глибшав саме в емоційному сенсі. Ти вчилася говорити без заздалегідь відрепетованих фраз, слухати без внутрішнього напруження, дозволяти вразливості — а не перфекціонізму — вести твоє спілкування.

У суботу Меркурій переходить у прямий рух і ніби висвітлює, чи інтегрувала ти ці зміни. Чи стали твої слова щирішими? Чи набули твої розмови більшої ясності й наміру?

Тепер твій розвиток уже відчутний — у тому, як ти мислиш, говориш і входиш у контакт зі світом.

Гороскоп на вихідні, 29-30 листопада, для Терезів (24 вересня – 23 жовтня)

Терези, останні тижні питання власної цінності та того, як ви вкладаєте свої ресурси — емоційні й матеріальні — постійно виходили на перший план. Ви вчилися не зменшувати себе, аби комусь було зручніше. А тепер головне запитання: чи навчилися ви вкладати свій час, енергію та увагу в те, що справді вас підживлює? Те, як ви керуєте своїми ресурсами в суботу, чітко показує, наскільки глибоко ви засвоїли цей урок. І вже на вихідних ваше почуття достатку почне зміщуватися від зовнішніх здобутків до внутрішньої рівноваги й гармонії.

Гороскоп на вихідні, 29-30 листопада, для Скорпіонів (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіоне, зараз ти проходиш через тихий особистісний ренесанс, непомітно скидаючи шари себе, які давно переріс. Та саме на вихідних ти зможеш найчіткіше побачити, де все ще тримався за старі ролі — з почуття обов’язку чи зі страху.

Питання в тому, чи дозволиш ти собі жити як оновлена версія себе, починаючи з 29 листопада, а не просто визнавати це оновлення всередині?

Прийми уроки цього періоду — і тоді самоспівчуття зможе остаточно зайняти місце там, де раніше стояв самосуд.

Читати на тему Ретроградний Меркурій 2026: коли планета йде назад і як це впливає на життя Календар фаз ретроградного Меркурія на 2026 рік і чим небезпечні ці періоди

Гороскоп на вихідні, 29-30 листопада, для Стрільців (23 листопада – 21 грудня)

Стрільці, ви звільняєтеся від емоційних нашарувань, суму та прихованих тіней, щоб створити простір для відродження, яке вже відчувається поруч. Дайте собі паузу, щоб зрозуміти: чи змогли ви побути наодинці з собою без бажання втекти від тиші?

Самотність може ставати священним притулком, а не тягарем. Старі привиди втрачають силу, бо ви поступово засвоюєте мистецтво відпускання.

І те, що ви відпустите, справді не повернеться — адже ви більше не тримаєтеся за те, що виснажує вашу енергію.

Гороскоп на вихідні, 29-30 листопада, для Козорогів (22 грудня – 20 січня)

Козороже, твій соціальний простір зараз перебудовується, і стає очевидно, хто насправді з тобою на одній хвилі, а хто просто був поруч за інерцією.

Тепер тобі потрібна не зручна присутність, а справжня спільнота. У суботу придивися до людей, які підтримують твоє бачення і зростання, а не лише зміцнюють твій зовнішній образ.

І вже з суботи твоє майбутнє почне вибудовуватися на глибшій узгодженості — між твоїми цінностями та тими, кого ти впускаєш у свій найближчий простір.

Гороскоп на вихідні, 29-30 листопада, для Водоліїв (21 січня – 19 лютого)

Водолії, на вихідних ваша професійна ідентичність і громадська роль починають відображати вашу справжню сутність. Нещодавні зміни у зовнішньому житті були ніжним, але чітким запрошенням переосмислити успіх так, щоб він надихав, а не обмежував. І вже на цих вихідних ви вступаєте у період, коли ваша унікальність перестає бути викликом на шляху й стає силою, що його підіймає.

Гороскоп на вихідні, 29-30 листопада, для Риб (20 лютого – 20 березня)

Риби, ваш світогляд розширюється, дозволяючи залишити позаду старі переконання і прагнути більшого у тому, ким ви стаєте.

З суботи ви починаєте усвідомлювати важливість довіри власному баченню замість того, щоб передавати свою інтуїцію іншим.

Ваша допитливість може стати сильнішою, ніж будь-коли. Головний урок цього періоду — ваша віра стає самокерованою, і це неоціненне досягнення.

Джерело: Yourtango.

Читай також про знак зодіаку в грудні: Стрілець і Козоріг — їхні пріоритети, відношення до партнерства.