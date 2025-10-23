Дозвілля Гороскоп

Знак зодіаку в грудні: Стрілець та Козоріг — пристрасть та стабільність

Ольга Петухова, редакторка сайту 23 Жовтня 2025, 14:52 3 хв.
кий знак зодіаку народився в грудні
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь