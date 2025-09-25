Знак зодіаку у листопаді: пристрасний Скорпіон та волелюбний Стрілець

У листопаді народжуються два абсолютно різні за енергією зодіакальні знаки – таємничий і глибокий Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада) та яскравий Стрілець (23 листопада – 21 грудня), який обожнює пригоди та мандри.

Ці знаки ніби символізують перехід від осінньої темряви до зимового світла: Скорпіон занурює у глибини почуттів, а Стрілець відкриває простір для нових горизонтів.

Детальніше, який знак зодіаку у листопада — у матеріалі.

Який знак зодіаку у листопаді: Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Народжені під знаком Скорпіона — це люди з неймовірною внутрішньою силою. Вони мають магнетизм, який складно пояснити, але легко відчути.

Скорпіони від природи проникливі, здатні бачити те, що приховано від інших. Вони йдуть до цілей наполегливо й безстрашно, не відступаючи перед труднощами.

Проте ця сила має й тінь: Скорпіон може бути ревнивим, підозрілим і надто власницьким. Його емоції часто крайні — від палкої любові до глибокої образи.

У коханні та дружбі Скорпіони — пристрасні та вірні партнери. Вони віддаються стосункам повністю, вимагаючи того ж у відповідь.

Їхня любов завжди глибока, але водночас і ревнива, бо для Скорпіона важливо відчувати, що він – єдиний і неповторний у житті свого обранця.

Більше про характер Скорпіона дізнайся з нашого попереднього матеріалу: знак зодіаку жовтня, адже цей знак стартує саме в жовтні.

Який знак зодіаку в листопаді: Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Коли Сонце переходить у знак Стрільця, світ ніби оновлюється поривом свіжого вітру. Стрілець — оптиміст, мрійник, шукач пригод і нових знань.

Стрільці обожнюють свободу, цінують щирість і завжди готові відкрити серце для нового досвіду. Їхня енергія легка й надихаюча, а відвертість може бути як перевагою, так і слабкістю, адже прямолінійність часом ранить.

Читати на тему Вогняні знаки зодіаку: як подружитися з Овном, Левом і Стрільцем Вогняні знаки уособлюють силу, пристрасть і рух – читай, в чому між ними різниця і як не обпалити себе, спілкуючись з ними.

Їхня слабка сторона — нетерплячість і бажання рухатися далі, іноді не завершуючи розпочате. Рутинність і обмеження для них — справжній виклик.

У стосунках Стрільці легкі та теплі. Вони швидко закохуються, легко захоплюються, але утримати їх можна лише повагою до їхньої свободи.

Їм потрібен партнер, з яким цікаво подорожувати — не лише світом, а й життям. Любов для Стрільця — це перш за все радість, легкість і спільні пригоди.

Читай також, як дізнатися свій асцендент — пізнавай ази астрології разом з нами.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!