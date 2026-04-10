Гороскоп на вихідні 11-12 квітня 2026: світло Великодня і сила Марса — час оновлення

На цих вихідних, що припадають на Великдень, поєднуються дві сильні тенденції: спадний Місяць, який налаштовує на завершення й внутрішнє очищення, та Марс в Овні, що підштовхує до активних і навіть імпульсивних дій. Це створює особливий емоційний фон: з одного боку — бажання тиші, сімейного тепла й осмислення, а з іншого — неспокій і потреба щось робити. У праці це може проявлятися як короткі сплески енергії, а в настрої — як глибокі, але мінливі переживання.

Гороскоп на вихідні 11 – 12 квітня: Овен (21 березня — 20 квітня)

На Великдень спадний Місяць підштовхує тебе переглянути своє оточення, а Марс у твоєму знаку дає сміливість діяти. Якщо відчуваєш, що люди чи плани більше не резонують — не ігноруй це. Виділи час на чесну розмову або прийми рішення дистанціюватися. Замість метушні обери одну конкретну дію, яка наблизить до твого справжнього шляху.

Гороскоп на вихідні 11 – 12 квітня: Телець (20 квітня — 20 травня)

На Великдень Місяць змушує переосмислити кар’єрні цілі, а Марс додає сміливості змінювати підхід. Якщо ловиш себе на нових ідеях — запиши їх і обери одну для тесту вже цього тижня. Не йди як прийнято: зроби маленький крок по-своєму, навіть якщо це незвично. Саме це дасть відчуття руху вперед.

Гороскоп на вихідні 11 – 12 квітня: Близнюки (21 травня — 20 червня)

Вихідні на Великдень підштовхують до внутрішнього переосмислення і додають імпульсу шукати нове. Дай собі конкретний виклик: обери книгу чи тему, яка ламає твої звичні погляди, і приділи цьому хоча б годину. Подумай, як застосувати новий погляд вже найближчими днями.

Гороскоп на вихідні 11 – 12 квітня: Рак (21 червня — 22 липня)

На Великдень спадний Місяць виводить на поверхню глибокі почуття, а Марс підсилює реакції у стосунках. Ти чіткіше відчуєш, де є баланс, а де — виснаження. Не замовчуй: обери спокійний момент і прямо скажи про свої потреби. Якщо щось тягне вниз — дозволь собі зробити крок назад і відновити внутрішню рівновагу.

Гороскоп на вихідні 11 – 12 квітня: Лев (23 липня — 22 серпня)

На вихідних Місяць підсвічує правду у стосунках, а Марс додає сміливості говорити прямо. Те, що раніше ігнорувалося, тепер просить уваги. Не грай роль — скажи чесно, як ти себе почуваєш і чого хочеш. Одна відверта розмова зараз може вирівняти динаміку і зробити зв’язок сильнішим.

Гороскоп на вихідні 11 – 12 квітня: Діва (23 серпня — 22 вересня)

На вихідних планети підказують відпустити застарілі звички, діяти і змінювати рутину. Ти чітко побачиш, що більше не працює. Не намагайся змінити все одразу — обери одну звичку й онови її під своє майбутнє Я. Навіть невелика, але конкретна дія зараз дасть відчутний результат уже скоро.

Гороскоп на вихідні 11 – 12 квітня: Терези (23 вересня — 22 жовтня)

На Великдень спадний Місяць знімає зайві сумніви, а Марс підштовхує діяти сміливіше. Зроби щось конкретне: опублікуй свою роботу, напиши першими людині, яка подобається, або скажи “так” тому, що давно хочеш спробувати. Не згладжуй себе — один чесний крок у бік бажання може відкрити нові можливості вже найближчими днями.

Гороскоп на вихідні 11 – 12 квітня: Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

На вихідних зорі допомагають відпустити старі страхи та підсилюють внутрішню рішучість. Ти можеш чітко відчути, де тримаєшся за зручну безпеку замість справжньої. Прибери одну емоційну або побутову прив’язаність, яка тебе виснажує, і заміни її на щось підтримувальне — навіть маленьку нову звичку для стабільності.

Гороскоп на вихідні 11 – 12 квітня: Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

На Великдень спадний Місяць допомагає відсіяти зайве в думках, а Марс дає сміливість говорити прямо. Використай це: обери одну важливу розмову й скажи головне без прикрас. Якщо щось давно неясно — постав пряме запитання. Запиши нову ідею після спілкування й одразу подумай, як її перевірити на практиці.

Гороскоп на вихідні 11 – 12 квітня: Козеріг (22 грудня — 19 січня)

На вихідних Місяць підсвічує, де ти себе занижував і додає рішучості підняти планку. Сьогодні важливо не просто думати про цінність, а діяти: відмовся від справи, яка не відповідає твоїм стандартам, або чітко озвуч свою ціну/умови. Маленьке, але тверде “ні” зараз — це крок до більш поваги до себе і в роботі, і в стосунках.

Гороскоп на вихідні 11 – 12 квітня: Водолій (20 січня — 18 лютого)

На Великдень спадний Місяць допомагає скинути стару версію себе, а Марс підштовхує діяти сміливіше й помітніше. Сьогодні важливо не аналізувати, а проявлятися: зміни щось у зовнішності або стилі поведінки й зроби так, щоб тебе реально бачили.

Гороскоп на вихідні 11 – 12 квітня: Риби (19 лютого — 20 березня)

На вихідних зорі задовольняють потребу в тиші й відновленні, і лише іноді підкидають внутрішнє напруження. Не змушуй себе бути продуктивним — заміни це на відпочинок без провини. Виділи час без екранів і людей, щоб просто переварити думки.

Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні твердження неможливо перевірити науковими підходами.

Джерело: Yourtango

А якщо хочеш глибше вивчати психологію через астрологію, поцікався, який знак зодіаку в травні: Телець і Близнята — які вони з партнерами і колегами.

