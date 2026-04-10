Гороскоп на выходные 11-12 апреля 2026: свет Пасхи и сила Марса — время обновления

На этих выходных, которые приходятся на Пасху, сочетаются две сильные тенденции: убывающая Луна, которая настраивает на завершение и внутреннее очищение, и Марс в Овне, который подталкивает к активным и даже импульсивным действиям.

Это создаёт особый эмоциональный фон: с одной стороны — желание тишины, семейного тепла и осмысления, а с другой — беспокойство и потребность что-то делать. В работе это может проявляться как короткие всплески энергии, а в настроении — как глубокие, но изменчивые переживания.

Гороскоп на выходные 11–12 апреля: Овен (21 марта — 20 апреля)

На Пасху убывающая Луна подталкивает тебя пересмотреть своё окружение, а Марс в твоём знаке даёт смелость действовать. Если чувствуешь, что люди или планы больше не резонируют — не игнорируй это. Выдели время на честный разговор или прими решение дистанцироваться. Вместо суеты выбери одно конкретное действие, которое приблизит тебя к твоему истинному пути.

Гороскоп на выходные 11–12 апреля: Телец (20 апреля — 20 мая)

На выходных планеты заставляют переосмыслить карьерные цели и добавляют смелости менять подход. Если ловишь себя на новых идеях — запиши их и выбери одну для теста уже на этой неделе. Не иди как принято: сделай маленький шаг по-своему, даже если это непривычно. Именно это даст ощущение движения вперёд.

Гороскоп на выходные 11–12 апреля: Близнецы (21 мая — 20 июня)

На выходных звезды подталкивают к внутреннему переосмыслению и добавляют импульса искать новое. Дай себе конкретный вызов: выбери книгу или тему, которая ломает твои привычные взгляды, и удели этому хотя бы час. Подумай, как применить новый взгляд уже в ближайшие дни.

Гороскоп на выходные 11–12 апреля: Рак (21 июня — 22 июля)

На Пасху убывающая Луна выводит на поверхность глубокие чувства, а Марс усиливает реакции в отношениях. Ты чётче почувствуешь, где есть баланс, а где — истощение. Не молчи: выбери спокойный момент и прямо скажи о своих потребностях. Если что-то тянет вниз — позволь себе сделать шаг назад и восстановить внутреннее равновесие.

Гороскоп на выходные 11–12 апреля: Лев (23 июля — 22 августа)

На Пасху убывающая Луна подсвечивает правду в отношениях, а Марс добавляет смелости говорить прямо. То, что раньше игнорировалось, теперь требует внимания. Не играй роль — скажи честно, что ты чувствуешь и чего хочешь. Один откровенный разговор сейчас может выровнять динамику и сделать связь сильнее.

Гороскоп на выходные 11–12 апреля: Дева (23 августа — 22 сентября)

На этих выходных убывающая Луна подсказывает отпустить устаревшие привычки, а Марс даёт импульс действовать и менять рутину. Ты чётко увидишь, что больше не работает. Не пытайся изменить всё сразу — выбери одну привычку и обнови её под своё будущее «Я». Даже небольшое, но конкретное действие сейчас даст ощутимый результат уже скоро.

Гороскоп на выходные 11–12 апреля: Весы (23 сентября — 22 октября)

На Пасху убывающая Луна снимает лишние сомнения, а Марс подталкивает действовать смелее. Сделай что-то конкретное: опубликуй свою работу, напиши первым человеку, который нравится, или скажи «да» тому, что давно хочешь попробовать. Не сглаживай себя — один честный шаг в сторону желания может открыть новые возможности уже в ближайшие дни.

Гороскоп на выходные 11–12 апреля: Скорпион (23 октября — 21 ноября)

На выходных Луна помогает отпустить старые страхи, а Марс усиливает внутреннюю решимость. Ты можешь чётко почувствовать, где держишься за удобную безопасность вместо настоящей жизни. Убери одну эмоциональную или бытовую привязанность, которая тебя истощает, и замени её на что-то поддерживающее — даже небольшую новую привычку для стабильности.

Гороскоп на выходные 11–12 апреля: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На Пасху убывающая Луна помогает отсечь лишнее в мыслях, а Марс даёт смелость говорить прямо. Используй это: выбери один важный разговор и скажи главное без прикрас. Если что-то давно неясно — задай прямой вопрос. Запиши новую идею после общения и сразу подумай, как её проверить на практике.

Гороскоп на выходные 11–12 апреля: Козерог (22 декабря — 19 января)

На выходных Луна подсвечивает, где ты себя недооценивал и добавляет решимости поднять планку. Сегодня важно не просто думать о ценности, а действовать: откажись от дела, которое не соответствует твоим стандартам, или чётко озвучь свою цену/условия. Маленькое, но твёрдое «нет» сейчас — это шаг к большему уважению к себе и в работе, и в отношениях.

Гороскоп на выходные 11–12 апреля: Водолей (20 января — 18 февраля)

На Пасху убывающая Луна помогает сбросить старую версию себя, а Марс подталкивает действовать смелее и заметнее. Сегодня важно не анализировать, а проявляться: измени что-то во внешности или стиле поведения и сделай так, чтобы тебя действительно видели.

Гороскоп на выходные 11–12 апреля: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На выходных звезды дают потребность в тишине и восстановлении и лишь иногда подкидывают внутреннее напряжение. Не заставляй себя быть продуктивным — замени это отдыхом без чувства вины. Выдели время без экранов и людей, чтобы просто переварить мысли.

Редакция Вікон подчёркивает, что материал не следует трактовать как рекомендацию к действиям или безусловную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не относятся к академическим дисциплинам, а их утверждения невозможно проверить научными методами.

Источник: Yourtango

