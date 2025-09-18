Знак зодіаку жовтня: розкриваємо таємниці Терезів та Скорпіонів

Знаки зодіаку не ідентичні місяцям року. Межа, на якій один знак переходить в інший, як правило, розташовані у 20-х числах.

Дві третини жовтня господарюють Терези. А останню третину — Скорпіон.

Як різниця всього у кілька днів може впливати на характер людини, що визначається її гороскопом? І які характерні риси Терезів та Скорпіона — все найцікавіше для тебе про знаки зодіаку у жовтні в матеріалі.

Який знак Зодіаку у жовтні

Терези — знак народжених з 24 вересня по 23 жовтня. Під знаком Скоріону народжуються у період з 24 жовтня по 22 листопада.

Ці знаки зодіаку належать різним стихіям, Терези — Повітря, Скорпіон — Вода, і мають іноді протилежні характеристики.

Який знак зодіаку у жовтні: Терези (24.09-23.10)

Терези — це знак Повітря, що символізує розум, комунікацію та взаємодію. Чим вони сильні, а в чому їхня ахілесова п’ята — дізнайся далі.

Характерні риси Терезів (з 24 вересня по 23 жовтня)

Терези прагнуть гармонії, балансу та справедливості, вміють зважувати всі за і проти.

Повітряна стихія наділяє їх гнучким інтелектом, дипломатичністю та здатністю бачити ситуацію з різних сторін.

Їхня енергія спрямована на налагодження контактів і підтримку гармонії та рівноваги у відносинах та середовищі.

Слабкі риси Терезів

Бажання гармонії іноді перетворюється на нерішучість. Вони можуть довго вагатися перед вибором, боятися образити когось або порушити баланс.

Терези схильні до поверхневого аналізу, іноді уникають конфліктів настільки, що не висловлюють власну думку.

Можуть необачно довіряти чужим твердженням і проявляти холодність або відстороненість.

Які Терези у коханні

У коханні вони романтичні, ніжні та обачні, прагнуть уникати конфліктів і створювати комфортну атмосферу для партнера.

Цінують інтелектуальні бесіди та емоційну близькість, часто ставлять потреби коханого вище за свої.

Нерішучість може примусити їх відкладати важливі рішення у стосунках, але вони щиро прагнуть підтримки та гармонії.

Який знак зодіаку у жовтні: Скорпіон (24.10-22.11)

Скорпіон — це знак Води, який символізує глибинні емоції, інтуїцію та трансформацію. Його вважають одним з найсильніших в зодіаку. Чим він особливий і як сила емоцій робить його вразливим — читай далі.

Характерні риси Скорпіонів (з 24 жовтня по 22 листопада)

Скорпіон здатен легко проникати в сутність речей — як це робить вода, просочуючи іншу речовину. Відчувати приховані мотиви та емоційні настрої навіть незнайомих людей.

Скорпіони часто пристрасні, наполегливі та інтенсивні, вони схильні до глибоких переживань і внутрішньої роботи над собою.

На відміну від легкості й повітряного балансу Терезів, Скорпіони живуть емоціями, іноді крайніми, і прагнуть глибинного, а не поверхневого розуміння світу.

Слабкі риси характеру Скорпіонів

Сильні емоції Скорпіона іноді переходять у пристрасть до контролю, ревнощі чи бажання маніпулювати людьми.

Вони можуть бути надмірно підозрілими або мстивими, якщо відчувають зраду чи несправедливість.

Їхні переживання іноді настільки інтенсивні, що це відчувається як виснажлива емоційна напруженість, можлива замкненість або одержимості проблемами.

Які Скорпіони у коханні

У коханні Скорпіони надзвичайно пристрасні та віддані. Вони прагнуть сильних емоцій і вимагають чесності у стосунках, не терплять нещирих почуттів.

Скорпіони можуть бути ревнивими, інтенсивно переживають зраду або небажання партнера бути відвертим.

Але самі вони здатні на тривалу відданість, глибоку емоційну підтримку і вірність, якщо відчувають справжню любов.

Отже, хоча обидва знаки — Терези і Скорпіон — хазяйнують у жовтні, вони обдаровують людей абсолютно різними характерами.

Але не слід думати, що 100% типових характеристик можна приміряти на всіх, хто народився у жовтні.

Особистість формує генетика, соціум, особистий досвід. А зодіакальний характер — лише загальна матриця, яка має безліч оригінальних варіантів.

Читай також, як визначити свій асцендент: практичні поради та зручний калькулятор, який зробить це за тебе.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!