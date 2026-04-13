Гороскоп на тиждень, з 13 по 19 квітня 2026 року: усі рішення приймай з холодною головою

З 9 по 15 березня головний ритм задає Місяць: емоції мінливі, тому важливо не поспішати з рішеннями, особливо на початку і в середині тижня.

Венера підсилює тему стосунків — хочеться тепла, уваги й чесності, тож будь-які щирі розмови підуть на користь.

Марс додає енергії, але може провокувати імпульсивність: краще спрямувати цю силу в роботу чи фізичну активність, а не в конфлікти.ку.

Гороскоп на тиждень: Овен (21 березня — 19 квітня)

Тиждень дає сильний заряд — не сидіть, беріться за важливе. У середині тижня багато вирішить командна робота: довіряйте людям. Балансуйте дім і роботу, не тягніть усе на собі. Фінанси краще впорядкувати зараз. У вихідні — рух і природа. Слухайте інтуїцію, вона не підведе.

Гороскоп на тиждень: Телець (20 квітня — 20 травня)

Буде багато задач — оберіть головне і не розпорошуйтесь. Родина потребує уваги, підтримайте своїх. У вівторок і четвер краще не сперечатись — зекономите нерви. Гроші під контролем: без імпульсивних покупок. Закрийте старі справи. На вихідних — романтика або теплий відпочинок.

Гороскоп на тиждень: Близнюки (21 травня — 20 червня)

Час вчитися і пробувати нове — це дасть результат. Можуть з’явитися цікаві шанси, але не обіцяйте зайвого. Середина тижня — для ідей і корисних знайомств. У стосунках — чесність і відкритість. Гроші краще відкладати. Бережіть сон і режим — енергія залежить від цього.

Гороскоп на тиждень: Рак (21 червня — 22 липня)

Може “штормити” всередині, але це шанс розібратися зі старим. Завершуйте розпочате, не беріться за нове. Делегуйте — не все маєте тягнути самі. Говоріть про почуття з близькими. Добре зайде тиша, медитація. Покупки можливі, але без ризику. Рух і спорт допоможуть зібратись.

Гороскоп на тиждень: Лев (23 липня — 22 серпня)

Є шанс вирости в роботі — головне не збиватись з курсу. Проявляйте ініціативу, особливо в середині тижня. У стосунках — говоріть прямо, але без тиску. Конфлікти гасіть компромісами. Фінанси потребують плану. Вихідні — для відновлення і задоволень, не забувайте про тіло

Гороскоп на тиждень: Діва (23 серпня — 22 вересня)

Постане вибір у стосунках чи роботі — слухайте себе. Будуть дрібні труднощі, але логіка і терпіння все вирішать. Гроші — тільки з розрахунком. Добре навести порядок вдома — це “перезавантажить” голову. Говоріть відверто з близькими. Вихідні — для спокою, прогулянок і відновлення.

Гороскоп на тиждень: Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Доведеться закрити старі конфлікти — не тікайте від цього. З’являться нові можливості, будьте відкриті. Рішення — не на емоціях, а через внутрішнє чуття. У стосунках — менше критики, більше тепла. Фінанси люблять уважність. Вихідні — тиша, саморефлексія і перезавантаження.

Гороскоп на тиждень: Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Робота підкине виклики — дійте нестандартно. Це шанс проявити себе як лідера. Головне — не ризикувати без потреби. У сім’ї — більше часу і м’якості. У парі — увага до деталей і почуттів партнера. Гроші — під контроль. Вихідні — навчання або хобі для відновлення.

Гороскоп на тиждень: Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

З’явиться натхнення і нові контакти — використайте це. Ініціатива в роботі окупиться. Вчіться і прокачуйте навички — це помітять. У стосунках — більше щирості й маленьких приємностей. Можливі витрати — плануйте бюджет. Вихідні — для друзів і відпочинку. Бережіть енергію.

Гороскоп на тиждень: Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Кар’єра дає шанс — не мовчіть про свої ідеї. Можлива підтримка від колег або керівництва. Не беріться за все одразу — розставте пріоритети. У стосунках — більше щирості й тепла. Вдома можуть бути задачі, що потребують гнучкості. Гроші стабільні, але думайте про запас.

Гороскоп на тиждень: Водолій (20 січня — 18 лютого)

Активний тиждень: використовуйте свої сильні сторони. Ідеї можуть “вистрілити”, особливо в середині тижня. Спершу завершіть старе — потім нове. У стосунках — терпіння і взаємність. Добре відновити зв’язок зі старими друзями. Гроші під контроль. Рух і свіже повітря зарядять.

Гороскоп на тиждень: Риби (19 лютого — 20 березня)

Буде глибоке переосмислення — довіряйте своїм відчуттям. Робота потребує уважності, але креатив допоможе. Середина тижня — для угод і нових партнерств. Не тягніть усе вдома — відпочинок обов’язковий. У стосунках — більше емпатії. Фінанси стабільні, але без ризику. Вихідні — для душі.

Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні твердження неможливо перевірити наукою.

Джерело: Gosta.ua.

