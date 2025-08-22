Знаешь ли ты песни независимой Украины? Проходи тест от Вікон

Независимость Украины кроется во многих проявлениях: в культуре, феноменах, в людях и песнях. Идентичность наших граждан формировалась на популярных куплетах, а некоторые строчки становились национальным достоянием, узнаваемым почерком.
Мы решили проверить, как хорошо ты знаешь украинские песни независимой Украины и помнишь ли самые известные строки из них.
Больше можешь узнать из нашего теста дальше.
Знаешь ли ты песни независимой Украины: тест
Редакция Вікон выделила десять известных песен с момента обретения Украиной независимости до сих пор.
Проходи тест и узнай что-то новое!
У 1991 році Україна здобула незалежність. У той час виконавиця Ірчик зі Львова отримує рекордні 91 бал за мега популярну тоді пісню Українська…
Сестричка Віка співала: Най цiлий свiт пропаде, я пожити хочу сам; Кругом однi вар'яти, я вар'ятом чуть не став. Це з пісні:
У 2025 українці про кохання співають словами: Як я зустрів тебе, планети стали в ряд; Ти чистий Божий плід і я молю відколи; На небі янголи звели космічний долепряд. Але Віктор Павлік ще у 1994 співав:
Ця пісня зробила гурт відомим, але після романтичної оди жінці, більше виконавці нічим не запамʼяталися українцям. Автор називає свою кохану “дівчина-печаль”.
Кому належать рядки: Шукай в телефоні мій слід; Цілуй в вікно мої губи; Як знак на моєму плечі ти квітка
Саме з цією піснею Україна вперше здобула перемогу на Євробаченні.
Це остання пісня Скрябіна, яку гурт випустив за кілька днів до смерті Андрія Кузьменка.
Одна із найбільш прослуховуваних пісень серед української музики. Вона принесла виконавиці Олександрі Заріцькій велику популярність.
У 2021 році всі українці знову полюбили Євробачення. Все через виконавця (-ицю) та пісню
У 2024 році Надя Дорофєєва та блогер Міша Лебіга випустили спільну пісню…
