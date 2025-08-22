Чи знаєш ти пісні незалежної України? Проходь тест від Вікон

Незалежність України криється у багатьох проявах: у культурі, у феноменах, у людях та піснях. Ідентичність наших громадян формувалася на популярних куплетах, а деякі рядки ставали національним надбанням, впізнаваним почерком.

Ми вирішили перевірити, як добре ти знаєш українські пісні незалежної України та чи памʼятаєш найвідоміші рядки з них.

Більше можеш дізнатися з нашого тесту далі.

Чи знаєш ти пісні незалежної України: тест

Редакція Вікон виокремила десять відомих пісень з часу здобуття Україною незалежності й дотепер.

Проходь тест і дізнайся щось нове!

0% У 1991 році Україна здобула незалежність. У той час виконавиця Ірчик зі Львова отримує рекордні 91 бал за мега популярну тоді пісню Українська… Громадське Радіо монада ламбада народна пісня Правильно! Неправильно! Продовжити >> Сестричка Віка співала: ​​Най цiлий свiт пропаде, я пожити хочу сам; Кругом однi вар'яти, я вар'ятом чуть не став. Це з пісні: Вікіпедія Мамо, але я дурна Не треба Стьопа То моє море Правильно! Неправильно! Продовжити >> У 2025 українці про кохання співають словами: Як я зустрів тебе, планети стали в ряд; Ти чистий Божий плід і я молю відколи; На небі янголи звели космічний долепряд. Але Віктор Павлік ще у 1994 співав: Instagram Залиши собі цей флєкс Я не знаю, з якого ти поверху неба Ти подобаєшся мені Правильно! Неправильно! Продовжити >> Ця пісня зробила гурт відомим, але після романтичної оди жінці, більше виконавці нічим не запамʼяталися українцям. Автор називає свою кохану “дівчина-печаль”. Pexels Вона Мені так треба Квіти у волоссі Правильно! Неправильно! Продовжити >> Кому належать рядки: Шукай в телефоні мій слід; Цілуй в вікно мої губи; Як знак на моєму плечі ти квітка Pexels Воплі Відоплясова Ірина Білик Океан Ельзи Правильно! Неправильно! Продовжити >> Саме з цією піснею Україна вперше здобула перемогу на Євробаченні. Depositphotos Вєрка Сердючка, Гоп-гоп-гоп Джамала, 1944 Руслана, Дикі танці Правильно! Неправильно! Продовжити >> Це остання пісня Скрябіна, яку гурт випустив за кілька днів до смерті Андрія Кузьменка. Вікіпедія Дельфіни Кінець фільму Остання сигарета Правильно! Неправильно! Продовжити >> Одна із найбільш прослуховуваних пісень серед української музики. Вона принесла виконавиці Олександрі Заріцькій велику популярність. Скрін з YouTube Плакала Мʼята Свята Правильно! Неправильно! Продовжити >> У 2021 році всі українці знову полюбили Євробачення. Все через виконавця (-ицю) та пісню Pexels Kalush Orchestra, Stefania Go_A, Shum Tvorchi, Heart of Steel Правильно! Неправильно! Продовжити >> У 2024 році Надя Дорофєєва та блогер Міша Лебіга випустили спільну пісню… А я все плакала Хартбіт Смак-печаль Правильно! Неправильно! Продовжити >> Як добре ти памʼятаєш пісні незалежної України? Рекомендуємо сьогодні слухати підбірку українських пісень! Бачимо, що наприкінці дружніх посиденьок ти часто вмикаєш свою музику для душі! Ти подобаєшся мені! — співав Віктор Павлік, і ми тобі співаємо! Оце так результат! Спробувати ще

