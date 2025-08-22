Чи знаєш ти пісні незалежної України? Проходь тест від Вікон

Незалежність України криється у багатьох проявах: у культурі, у феноменах, у людях та піснях. Ідентичність наших громадян формувалася на популярних куплетах, а деякі рядки ставали національним надбанням, впізнаваним почерком.
Ми вирішили перевірити, як добре ти знаєш українські пісні незалежної України та чи памʼятаєш найвідоміші рядки з них.
Більше можеш дізнатися з нашого тесту далі.
Чи знаєш ти пісні незалежної України: тест
Редакція Вікон виокремила десять відомих пісень з часу здобуття Україною незалежності й дотепер.
Проходь тест і дізнайся щось нове!
У 1991 році Україна здобула незалежність. У той час виконавиця Ірчик зі Львова отримує рекордні 91 бал за мега популярну тоді пісню Українська…
Громадське Радіо
Правильно! Неправильно!
Сестричка Віка співала: Най цiлий свiт пропаде, я пожити хочу сам; Кругом однi вар'яти, я вар'ятом чуть не став. Це з пісні:
Вікіпедія
Правильно! Неправильно!
У 2025 українці про кохання співають словами: Як я зустрів тебе, планети стали в ряд; Ти чистий Божий плід і я молю відколи; На небі янголи звели космічний долепряд. Але Віктор Павлік ще у 1994 співав:
Правильно! Неправильно!
Ця пісня зробила гурт відомим, але після романтичної оди жінці, більше виконавці нічим не запамʼяталися українцям. Автор називає свою кохану “дівчина-печаль”.
Pexels
Правильно! Неправильно!
Кому належать рядки: Шукай в телефоні мій слід; Цілуй в вікно мої губи; Як знак на моєму плечі ти квітка
Pexels
Правильно! Неправильно!
Саме з цією піснею Україна вперше здобула перемогу на Євробаченні.
Depositphotos
Правильно! Неправильно!
Це остання пісня Скрябіна, яку гурт випустив за кілька днів до смерті Андрія Кузьменка.
Вікіпедія
Правильно! Неправильно!
Одна із найбільш прослуховуваних пісень серед української музики. Вона принесла виконавиці Олександрі Заріцькій велику популярність.
Скрін з YouTube
Правильно! Неправильно!
У 2021 році всі українці знову полюбили Євробачення. Все через виконавця (-ицю) та пісню
Pexels
Правильно! Неправильно!
У 2024 році Надя Дорофєєва та блогер Міша Лебіга випустили спільну пісню…
Правильно! Неправильно!
Як добре ти памʼятаєш пісні незалежної України?
Рекомендуємо сьогодні слухати підбірку українських пісень!
Бачимо, що наприкінці дружніх посиденьок ти часто вмикаєш свою музику для душі!
Ти подобаєшся мені! — співав Віктор Павлік, і ми тобі співаємо! Оце так результат!
