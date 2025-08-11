Чи можеш ти розпізнати ШІ-зображення? Пройди наш тест

Штучний Інтелект присутній у великій частині нашого життя. Ігнорувати це — не варіант. Тож варто вчитися жити в нових реаліях та розвивати власну надивленість і критичне мислення.

На жаль, шахраї часто використовують ШІ з поганими намірами. Як гадаєш, чи зможеш не попастися на гачок недобросовісних людей, а також чи вмієш розрізняти реальність від вигадки?

Проходь тест далі у матеріалі!

Чи вмієш ти відрізняти ШІ-зображення

Щоб дізнатися свій рівень обізнаності, достатньо пройти тест із девʼяти запитань. Бажаємо успіхів!

0% Це зображення створене ШІ чи намальоване Пікассо? Це зображення створене ШІ Я впізнаю оригінал Пікассо завжди! Це — воно Правильно! Неправильно! Продовжити >> Яка з цих скульптур є зображенням бога зі Стародавнього Єгипту? 1 2 Правильно! Неправильно! Продовжити >> Ким створена ця картина — людиною чи ШІ? Це робота ШІ Це робота Клода Лоррена Правильно! Неправильно! Продовжити >> Чи реальне це фото? Це точно робила людина! Це генерація ШІ Правильно! Неправильно! Продовжити >> Хто створив цю картину? Художник Едгар Дега Штучний інтелект Правильно! Неправильно! Продовжити >> Яке з цих стріт-фото створене Штучним Інтелектом? 1 2 Правильно! Неправильно! Продовжити >> Чи реальне це фото? Так, це справжня фотографія Ні, це точно ШІ! Правильно! Неправильно! Продовжити >> Це зображення є колекційною карткою сигаретної компанії початку століття? Це робота ШІ Ні, це реальне історичне зображення Правильно! Неправильно! Продовжити >> Це реальне фото Марка Цукерберга? Так, це фотографія Ні, схоже на ШІ Правильно! Неправильно! Продовжити >> Чи вмієш ти відрізняти зображення, створені ШІ? На жаль, треба пройти ще кілька таких тестів, аби ШІ не замінив тебе на роботі! Ти розрізняєш ШІ-зображення легкого та середнього рівня складності! Ти — гуру! Тебе не проведе якийсь Штучний Інтелект! Спробувати ще

Сподіваємось, ти задоволений (-а) своїми результатами! Але якщо ні — спробуй пройти тест ще раз.

Існує багато переживань, що ШІ може замінити людську роботу повністю! Раніше ми розповідали тобі, які професії не зникнуть через розвиток Штучного Інтелекту.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!