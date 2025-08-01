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Які професії не зникнуть через розвиток ШІ: дослідження Microsoft

Вікторія Мельник, журналістка сайту 01 Серпня 2025, 19:00
які професії не замінить ШІ

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