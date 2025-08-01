Які професії не зникнуть через розвиток ШІ: дослідження Microsoft

Технологічний стрибок, який стався через швидкий розвиток Штучного Інтелекту, однозначно вплинув на наш світ. Зокрема, зміни відчуваються на більшості сферах роботи.

Microsoft провів власне дослідження, яким намагався зʼясувати, які професії ризикують зникнути вже найближчим часом, а які залишаються поза впливом розвитку ШІ.

Більше про це — далі у матеріалі.

Які професії зникнуть через ШІ

Дослідження Microsoft базувалося на анонімних розмовах з 200 000 користувачами та Microsoft Copilot у 2024 році.

Таким чином вдалося розрахувати показник застосованості ШІ у різних професіях, а також виокремити професії, яким не загрожує зникнення через розвиток мовних моделей.

Зокрема, найбільше ШІ використовують в професіях, які повʼязані з інтелектуальною працею. Тож зникнути можуть професії:

перекладачів та усних перекладачів;

істориків;

бортпровідників;

торгових представників у сфері послуг;

письменників та авторів;

фахівців з обслуговування клієнтів;

програмістів верстатів;

телефонних операторів;

агентів з продажу квитків;

туристичних працівників;

радіоведучих та дикторів;

брокерських працівників;

телемаркетологів;

консьєржів;

політологів;

журналістів, репортерів, кореспондентів;

математиків;

техписьменників;

коректорів та редакторів тексту;

редакторів;

фахівців зі зв’язків із громадськістю;

демонстраторів та промоутерів;

PR-працівників;

працівників з оренди та прокату;

аналітиків;

персональних фінансових консультантів;

архіваріусів;

економістів;

веб-розробників;

географів;

аналітиків з управління;

моделей;

бібліотекарів.

Однак є професії, які мають кращі позиції проти ШІ. А саме:

медсестри;

медичні асистенти (нянечки);

працівники з видалення небезпечних матеріалів;

підсобники: маляри, штукатури тощо;

бальзамувальники;

оператори систем і установок;

щелепно-лицьові хірурги;

установники та ремонтники автомобільного скла;

суднові інженери;

ремонтники та замінники шин;

ортопеди-протезисти;

підсобники у виробництві;

працівники з обслуговування шосе;

підготовлювачі медичного обладнання;

оператори пакувальних і фасувальних машин;

посудомийники;

обробники цементу;

начальники пожежних підрозділів;

оператори промислових вантажівок і тракторів;

офтальмологічні медтехніки;

масажисти;

хірургічні асистенти;

збирачі шин;

підсобники покрівельників;

оператори газових компресорів і насосних станцій;

покрівельники;

члени екіпажу суден на нафту та газ;

прибиральники та покоївки;

оператори асфальтоукладальної та ущільнювальної техніки;

оператори лісозаготівельної техніки;

оператори моторних човнів;

санітари;

шліфувальники підлог та оздоблювачі;

оператори залізничної техніки;

формувальники та ливарники;

оператори очисних споруд;

оператори мостів і шлюзів;

оператори земснарядів.

Нещодавні дослідження показали, що ШІ має вищий емоційний інтелект, ніж людина! Більше про результати, писали в іншому матеріалі.

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