Какие профессии не исчезнут из-за развития ИИ: исследование Microsoft

Технологический скачок, произошедший из-за быстрого развития Искусственного Интеллекта, однозначно повлиял на наш мир. В частности, изменения ощущаются в большинстве сфер работы.

Microsoft провел собственное исследование, которое пыталось выяснить, какие профессии рискуют исчезнуть уже в ближайшее время, а какие остаются вне влияния развития ИИ.

Больше об этом — дальше в материале.

Какие профессии исчезнут из-за ИИ

Исследование Microsoft базировалось на анонимных разговорах с 200 000 пользователями и Microsoft Copilot в 2024 году.

Таким образом, удалось рассчитать показатель применимости ИИ в различных профессиях, а также выделить профессии, которым не грозит исчезновение из-за развития языковых моделей.

В частности, больше всего ИИ используют в профессиях, связанных с интеллектуальным трудом. Так что исчезнуть могут профессии:

переводчиков и устных переводчиков;

историков;

бортпроводников;

торговых представителей в сфере услуг;

писателей и авторов;

специалистов по обслуживанию клиентов;

программистов станков;

телефонных операторов;

агентов по продаже билетов;

туристических работников;

радиоведущих и дикторов;

брокерских работников;

телемаркетологов;

консьержей;

политологов;

журналистов, репортеров, корреспондентов;

математиков;

техписателей;

корректоров и редакторов текста;

редакторов;

специалистов по связям с общественностью;

демонстраторов и промоутеров;

PR-работников;

работников по аренде и прокату;

аналитиков;

персональных финансовых консультантов;

архивариусов;

экономистов;

веб-разработчиков;

географов;

аналитиков по управлению;

моделей;

библиотекарей.

Однако есть профессии, имеющие лучшие позиции против ИИ. А именно:

медсестры;

медицинские ассистенты (нянечки);

работники по удалению опасных материалов;

подсобники: маляры, штукатуры и т.п.;

бальзамовщики;

операторы систем и установок;

челюстно-лицевые хирурги;

установщики и ремонтники автомобильного стекла;

судовые инженеры;

ремонтники и заменители шин;

ортопеды-протезисты;

подсобники в производстве;

работники по обслуживанию шоссе;

подготовители медицинского оборудования;

операторы упаковочных и фасовочных машин;

посудомоечники;

обработчики цемента;

начальники пожарных подразделений;

операторы промышленных грузовиков и тракторов;

офтальмологические медтехники;

массажисты;

хирургические ассистенты;

сборщики шин;

подсобники кровельщиков;

операторы газовых компрессоров и насосных станций;

кровельщики;

члены экипажа судов на нефть и газ;

уборщики и горничные;

операторы асфальтоукладочной и уплотнительной техники;

операторы лесозаготовительной техники;

операторы моторных лодок;

санитары;

шлифовщики полов и отделки;

операторы железнодорожной техники;

формировщики и литейщики;

операторы очистных сооружений;

операторы мостов и шлюзов;

операторы земснарядов.

Недавние исследования показали, что ИИ имеет более эмоциональный интеллект, чем человек! Больше о результатах, писали в другом материале.

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