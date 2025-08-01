Какие профессии не исчезнут из-за развития ИИ: исследование Microsoft

Технологический скачок, произошедший из-за быстрого развития Искусственного Интеллекта, однозначно повлиял на наш мир. В частности, изменения ощущаются в большинстве сфер работы. Microsoft провел собственное исследование, которое пыталось выяснить, какие профессии рискуют исчезнуть уже в ближайшее время, а какие остаются вне влияния развития ИИ. Больше об этом — дальше в материале. Какие профессии исчезнут из-за ИИ Исследование Microsoft базировалось на анонимных разговорах с 200 000 пользователями и Microsoft Copilot в 2024 году. Таким образом, удалось рассчитать показатель применимости ИИ в различных профессиях, а также выделить профессии, которым не грозит исчезновение из-за развития языковых моделей. В частности, больше всего ИИ используют в профессиях, связанных с интеллектуальным трудом. Так что исчезнуть могут профессии: переводчиков и устных переводчиков; историков; бортпроводников; торговых представителей в сфере услуг; писателей и авторов; специалистов по обслуживанию клиентов; программистов станков; телефонных операторов; агентов по продаже билетов; туристических работников; радиоведущих и дикторов; брокерских работников; телемаркетологов; консьержей; политологов; журналистов, репортеров, корреспондентов; математиков; техписателей; корректоров и редакторов текста; редакторов; специалистов по связям с общественностью; демонстраторов и промоутеров; PR-работников; работников по аренде и прокату; аналитиков; персональных финансовых консультантов; архивариусов; экономистов; веб-разработчиков; географов; аналитиков по управлению; моделей; библиотекарей. Читать по теме Не спрашивай у ИИ как дела: почему small-talk из ChatGPT вредит экологии планеты Как правильно общаться с ИИ, чтобы не навредить окружающей среде? Однако есть профессии, имеющие лучшие позиции против ИИ. А именно: медсестры; медицинские ассистенты (нянечки); работники по удалению опасных материалов; подсобники: маляры, штукатуры и т.п.; бальзамовщики; операторы систем и установок; челюстно-лицевые хирурги; установщики и ремонтники автомобильного стекла; судовые инженеры; ремонтники и заменители шин; ортопеды-протезисты; подсобники в производстве; работники по обслуживанию шоссе; подготовители медицинского оборудования; операторы упаковочных и фасовочных машин; посудомоечники; обработчики цемента; начальники пожарных подразделений; операторы промышленных грузовиков и тракторов; офтальмологические медтехники; массажисты; хирургические ассистенты; сборщики шин; подсобники кровельщиков; операторы газовых компрессоров и насосных станций; кровельщики; члены экипажа судов на нефть и газ; уборщики и горничные; операторы асфальтоукладочной и уплотнительной техники; операторы лесозаготовительной техники; операторы моторных лодок; санитары; шлифовщики полов и отделки; операторы железнодорожной техники; формировщики и литейщики; операторы очистных сооружений; операторы мостов и шлюзов; операторы земснарядов. Недавние исследования показали, что ИИ имеет более эмоциональный интеллект, чем человек! Больше о результатах, писали в другом материале. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Искусственный интеллект Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter