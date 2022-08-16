Язык имеет значение. На Буковине этническая румынка сдала тестирование по украинскому языку и истории на максимальные 200 баллов

Сейчас в украинском обществе много споров по поводу украинского и русского языков, хотя, казалось бы, какие споры еще могут возникать на шестом месяце войны? Редакция Вікон занимает максимально украинскую позицию и уверена, что переход на украинский на всех уровнях и каждого гражданина Украины важен и нужен.

На Буковине выпускница школы города Герца Лоредана Ивашко, которая росла в регионе, где многие жители говорят на румынском, сдала мультитест по украинскому языку и истории Украины на 200 баллов каждый.

У меня была мотивация. Хотела разрушить стереотип, что учащиеся румыноязычных школ не могут сдавать ВНО с украинского на высокие баллы. Благодаря работе и упорству у меня получилось, — делится девушка.

Лоредана родом из семьи, где дома общаются на румынском. Даже некоторые предметы в школе проводились на этом языке. Но девушка еще с детских лет учила и увлекалась украинским языком. И ей хватило собственной настойчивости — потому что к репетиторам она не обращалась.

Ее упорство замечали и местные преподаватели: учитель украинского языка Иван Руссу не раз видел, как Лоредана пытается разобрать тему даже на перемене. И это принесло плоды.

Такие же достижения у девушки и по предмету История Украины — максимальные 200 баллов. В настоящее время Лоредана планирует поступать в медицинский университет.

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Это был знак для тебя! Пора переходить на государственный — как перейти на украинский мягко и комфортно можешь узнать из нашего материала.

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