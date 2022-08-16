Рассказы

Язык имеет значение. На Буковине этническая румынка сдала тестирование по украинскому языку и истории на максимальные 200 баллов

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 16 августа 2022, 23:00
Лоредана из Буковины
Фото: Суспильне, Unsplash

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