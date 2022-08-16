Бо мова має значення: на Буковині етнічна румунка склала ЗНО з української мови та історії на максимальні 200 балів

Зараз в українському суспільстві багато суперечок стосовно української та російської мов: хоча, здавалося б, які суперечки ще можуть виникати на шостому місяці війни? Редакція Вікна займає максимально українську позицію та впевнена, що перехід на українську на всіх рівнях та кожного громадянина України є необхідним та потрібним.

На Буковині випускниця школи міста Герца Лоредана Івашку, що все життя росла в регіоні, де чимало мешканців говорить румунською, склала мультитест з української мови та історії України на 200 балів кожен.

Я мала мотивацію. Хотіла зруйнувати стереотип, що учні румуномовних шкіл не можуть складати ЗНО з української на високі бали. Завдяки роботі та наполегливості в мене вийшло, — ділиться дівчина.

Лоредана родом із румунської сім’ї, де вдома усі послуговуються румунською мовою. Навіть деякі предмети у школі проводилися цією мовою. Але дівчина ще з дитячих літ вчила та захоплювалася українською. Їй вистачило власної наполегливості — бо до репетиторів вона не зверталася.

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Її упертість помічали й місцеві вчителі: вчитель української мови Іван Руссу неодноразово бачив, як Лоредана намагається зрозуміти тему навіть на перерві. І це дало плоди.

Такі ж здобутки отримала і з предмета Історія України — максимальні 200 балів. Зараз дівчина планує вступати у медичний університет.

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