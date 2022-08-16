Розповіді

Бо мова має значення: на Буковині етнічна румунка склала ЗНО з української мови та історії на максимальні 200 балів

Вікторія Мельник, практикантка сайту 16 Серпня 2022, 23:00
Лоредана з Буковини
Фото: Суспільне, Unsplash

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