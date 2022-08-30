Девятичасовой марафон и $4 тыс. в Фонд Притулы — история о том, как педагоги помогают ВСУ

Сейчас каждый нацеливает свои силы на общую победу. И не стоит думать, что педагоги Украины остаются в стороне, потому что их задача — научить детей любить страну на собственном примере. Преподаватели киевского офиса школы повышения квалификации учителей английского проводили девятичасовой прямой эфир для коллег из разных уголков мира, чтобы собрать $4 тыс. и передать их в Фонд Сергея Притулы.

О таком опыте и своем волонтерстве рассказала директор одного из офисов школы Евгения Татарова в издании WoMo.

С чего все началось?

Свое начало история берет еще с того времени, когда Евгении уже раз пришлось стать беженкой. Тогда женщина с семилетним сыном покидала дом на Востоке Украины. С тех пор началась погоня за деньгами, чтобы прокормить свою семью из двух человек.

Женщина постоянно работала над своими профессиональными навыками — и это дало результат: на одной из конференций, в Баку, ей предложили стать директором киевского филиала школы по повышению преподавательского мастерства для преподавателей английского.

С тех пор ее жизнь закрутилась еще больше: она ездила по разным городам, общалась со многими преподавателями. Ее сын всегда был рядом.

25 февраля, на второй день войны, школа еще проводила онлайн-воркшоп, запланированный ранее. А уже в последующие дни Евгения вместе с сыном сидела в коридоре и боялась каждого звука. Когда власти Киева сообщили о закрытии красной ветки метро, ​​Евгения воспользовалась последним шансом — они с ребенком выехали на вокзал и уехали во Львов.

У них было большое сообщество преподавателей — так что во Львове нашлись те, кто смог приютить у себя на несколько дней. Женщина плела маскировочные сетки, чтобы стать полезной, а через три дня она с сыном отправилась в Мукачево — также к коллеге.

Спустя еще несколько дней в Украине Евгения узнала о возможности получить убежище в Швеции: она с сыном уехала, оказавшись в безопасности и с поддержкой иностранцев в совершенно чужой стране.

Идея, которая творит чудеса

Даже будучи вдали от родной земли, женщина не переставала помогать украинцам. Сначала она работала логистом для волонтеров, вывозивших людей из Бучи: формировала списки, дистанционно заполняла документы.

Ее сын, который смотрел новости о Буче, Ирпене, Гостомеле, Мариуполе и других городах, повторял: Мама, нам повезло…

Но волонтерства для Евгении было мало: она стремилась помочь более существенно. Как-то случайно зародилась идея девятичасового марафона для преподавателей более чем в 20 странах мира.

— Преподаватели выступали как спикеры в прямом эфире и предзаписях, делились собственным опытом, давали мастер-классы. Это был бесплатный марафон, но мы говорили участникам, что они могут пожертвовать любую сумму.

Девять часов подряд украинские преподаватели делились с коллегами со всего мира своим опытом, умениями и знаниями.

Мы отмечали, что сумма доната зависит от того, насколько слушателям понравился спикер. И нам удалось собрать 125 тыс. гривен.

Всего в марафоне приняло участие 800 участников. Наибольшие суммы на уровне учебных заведений вносили из Украины, Словении, Грузии, Бразилии и Польши.

Сейчас мы — не сам за себя, сейчас мы — команда!

С такими словами Евгения обратилась перед марафоном к своим коллегам-спикерам. Она была уверена, что каждый из них гораздо больше, чем представляет. Но окончательное число собранных средств превзошло все ожидания организаторов.

Сначала деньги хотели передать Минобороны, но в итоге выбрали Фонд Сергея Притулы, который отчитывается о потраченных средствах.

Сейчас деятельность школы стоит на паузе — потому что и деньги с людей брать неудобно, и самим работать бесплатно становится все сложнее. Однако Евгения уверяет: спрос на такие марафоны есть, так что не исключено, что они не повторят свой опыт.

Сейчас женщина сосредоточилась на помощи учителям, стремящимся получить сертификации разных уровней. Но основной целью видит общение и донесение правды всем, кто за границей страдает от влияние российской пропаганды.

Есть запрос на объективную информацию — думающие люди подмечают белые пятна в российской пропаганде.

Поэтому в планах — создать просветительские уроки об Украине для преподавателей со всего мира, которые потом можно использовать в преподавании для детей.

А вот как подготовиться школьным учителям к новому учебному году в современных реалиях — можно узнать из нашего материала.

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