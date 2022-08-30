Розповіді

Дев’ятигодинний марафон і $4 тис. у Фонд Притули — історія про те, як освітяни допомагають ЗСУ

Вікторія Мельник, редакторка сайту 30 Серпня 2022, 21:00
Євгенія Татарова
Фото: Facebook

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