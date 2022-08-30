Дев’ятигодинний марафон і $4 тис. у Фонд Притули — історія про те, як освітяни допомагають ЗСУ

Нині кожен націлює сили на спільну перемогу. І не варто думати, що освітяни України залишаються осторонь, бо їхнє завдання — навчити дітей любити країну на власному прикладі. Викладачі київського офісу школи підвищення кваліфікації вчителів англійської проводили дев’ятигодинний прямий ефір для колег з різних куточків світу, аби зібрати $4 тис. та передати їх у Фонд Сергія Притули.

Про такий досвід та своє волонтерство розповіла директорка одного з офісів школи Євгенія Татарова виданню WoMo.

З чого все почалося?

Свій початок історія бере ще з того часу, коли Євгенії уже раз довелося стати біженкою. Тоді жінка з семирічним сином покидала домівку на Сході України. Відтоді почалася гонитва за грошима, аби прогодувати свою сім’ю з двох людей.

Жінка постійно працювала над своїми професійними навичками — і це дало результат: на одній із конференцій, у Баку, їй запропонували стати директоркою київської філії школи з підвищення викладацької майстерності для тих, хто викладає англійську.

Відтоді її життя закрутилося ще більше: вона їздила різними містами, спілкувалася з багатьма викладачами. Її син був завжди поряд.

25 лютого, у другий день війни, школа ще проводила онлайн-воркшоп, який був запланований раніше. А вже у наступні дні Євгенія разом із сином сиділа в коридорі та боялася кожного звуку. Коли влада Києва повідомила про закриття червоної гілки метро, жінка мусила скористатися останнім шансом — разом із дитиною вони виїхали до вокзалу та поїхали у Львів.

У них була велика спілка викладачів — тож у Львові знайшлися ті, хто зміг прихистити у себе на декілька днів. Жінка плела маскувальні сітки, аби стати корисною, а за три дні із сином вирушила до Мукачева — також до колеги.

Опісля ще кількох днів в Україні Євгенія дізналася про можливість отримати прихисток у Швеції: вона із сином виїхала, опинившись в безпеці та з підтримкою іноземців в абсолютно чужій для себе країні.

Ідея, що творить дива

Навіть перебуваючи далеко від рідної землі, жінка не переставала допомагати українцям. Спочатку вона працювала логістом для волонтерів, котрі вивозили людей з Бучі: формувала списки, дистанційно заповнювала документи.

Її син, що дивився новини про Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь та інші міста, повторював: Мамо, нам пощастило…

Але волонтерства для Євгенії було замало: вона прагнула допомогти більш суттєво. Якось випадково зародилася ідея дев’ятигодинного марафону для викладачів більш як 20 країн світу.

— Викладачі виступали як спікери у прямому ефірі та у передзаписах, ділилися власним досвідом, давати майстер-класи. Це був безкоштовний марафон, але ми говорили учасникам, що ті можуть пожертвувати будь-яку суму.

Тож дев’ять годин поспіль українські викладачі ділилися з колегами з усього світу своїм досвідом, вміннями та знаннями.

Ми наголошували, що сума донату залежить від того, наскільки слухачам сподобався спікер. І нам вдалося зібрати 125 тис. гривень.

Всього у марафоні взяло участь 800 учасників. А найбільші суми на рівні навчальних закладів вносили з України, Словенії, Грузії, Бразилії та Польщі.

Зараз ми — не сам за себе, зараз ми — команда!

З такими словами Євгенія звернулася в переддень марафону до своїх колег-спікерів. Вона була впевнена, що кожен з них — набагато більше, ніж уявляє. Але остаточна кількість зібраних коштів перевершила всі очікування організаторів.

Спочатку гроші хотіли передати Міноборони, та врешті обрали Фонд Сергія Притули, який звітує про витрачені кошти.

Зараз діяльність школи стоїть на паузі — бо і гроші з людей брати незручно, і самим працювати за безкоштовно стає дедалі складніше. Проте Євгенія запевняє: попит на такі марафони є, тож ймовірно, що вони повторять свій досвід.

Зараз жінка зосередилася на допомозі вчителям, котрі прагнуть здобути сертифікації різних рівнів. Але основною метою вбачає спілкування та донесення правди до всіх тих, хто за кордоном потерпає від дії російської пропаганди.

Є запит на об’єктивну інформацію — мислячі люди помічають білі плями в російській пропаганді. Тож в планах — створити просвітницькі уроки про Україну для викладачів з усього світу, які потім можна використовувати у викладанні для дітей.

А ось як підготуватися шкільним вчителям до нового навчального року в сучасних реаліях — можна дізнатися з нашого матеріалу.

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