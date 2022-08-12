Таково мое родительское бремя. Отец погибшего героя и фотографа Романа Солонинки — откровенно о боли утраты

Роман Солонинка — известный фотограф из Житомира, который много лет жил и работал в Киеве. С первых дней войны Роман вступил в ряды ВСУ, чтобы стать на защиту Украины.

Его отец, Василий — священник, капеллан. Журналистка Ольга Бутко задала ему вопрос, сможет ли он когда-нибудь простить врага, который пришел на нашу землю и убил его сына, ведь Бог учит прощать?

Он ответил: “Им нет прощения и не будет. Ни от меня, ни от кого. Сатану простить невозможно. Они не люди! Потому что люди так не поступают”.

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Фотограф в ВСУ

Житомир. С первых дней войны российские оккупационные войска начали обстреливать город крылатыми ракетами. В планах врага был его полный захват. Жителям Житомира оставалось защищать свой дом и страну.

Одним из первых, кто стал в ряды ВСУ, был известный фотограф Роман Солонинка.

“Папа, здравствуй, я в военкомате”, — рассказывает отец Романа Василий Солонинка.

Он благословил сына на войну. Вспоминает, как Роман в первые дни Майдана обманул родителей, сказав, что уехал на футбол.

Через два дня начались армейские будни — к самоходной установке не дали прицела.

Тогда Василий поехал на базу ремонта военного оборудования и раздобыл все необходимое для сына. При встрече обменялись парой слов и обнялись.

Плохого предчувствия, говорит Василий, не было.

Я понимал, что это война. Но надеялся, что смерть минует моего сына.

Роман отстрелялся, выполнил задание и стал менять позицию. В ответ накрыло артобстрелом. Командиру экипажа оторвало руку, Роман успел наложить жгут и вызвать подкрепление, затем связь оборвалась.

Никто не мог этого принять, Рома и такая ситуация… Это был ступор, — рассказывает друг погибшего Мартин Богдановский.

Василий говорит, что когда увидел представителя военкомата возле своей квартиры, сразу понял, что произошло. Свои ощущения описывает словом “боль”.

Каким был Роман Солонинка

При упоминании о сыне первым на ум приходит его взгляд. Роман был сдержанным, серьезным, но жизнерадостным.

Василий рассказывает, что однажды Роман пешком поднялся на восьмой этаж, чтобы спросить разрешения дать сдачи обидевшему его парню.

Одноклассник говорит, что Роман был всегда пунктуальным, точным, одетым с иголочки. Одним словом его описывают как “преданный”.

Отцу Романа болит то, что он не успел извиниться перед сыном за то, что сделал ему замечание. Через два дня после напряженного разговора пришел “гонец” из военкомата.

Трудно, особенно понимать, что не ты, а твой сын… Таково мое родительское бремя.

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