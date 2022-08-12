Розповіді

Такий мій батьківський тягар. Батько загиблого героя і фотографа Романа Солонинки — відверто про біль втрати

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 12 Серпня 2022, 21:00
Фотограф у ЗСУ: історія Романа Солонинки
Фото: Facebook

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