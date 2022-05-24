Переломный момент в войне: снабжение вооружением, рак Путина и теневой госпереворот в России — большое интервью Буданова

Кирилл Буданов — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Он рассказал для издания Украинская правда о том, когда наступит переломный момент в войне и закончится активная фаза, какие болезни у Путина и готовит ли он себе преемника, а также чем завершится эта война для России.

Когда наступит переломный момент в войне

— К августу количество вооружения, поставляемого в Украину, приобретет уже, скажем так, значительные количества. Вы должны понимать, что со времени объявления о поставках вооружения есть следующие этапы.

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Первое — это поступление вооружения в страну, второе — овладение этим вооружением и только на третьем этапе — начало его использования. Это все занимает определенный промежуток времени.

С августа это уже будет находиться в воинских частях и активно начнет использоваться в боевых действиях.

Вот поэтому начнется переломный момент. Потому что сейчас нам катастрофически не хватает тяжелого вооружения.

Активная фаза — это активное ведение боевых действий. Это баталии примерно того уровня, что происходят сейчас, когда из рук в руки переходят целые населенные пункты. Эта активная фаза должна значительно сократиться до конца года. Она сведется почти к нулю.

Действительно ли у Путина рак

— Да, мы полностью подтверждаем эту информацию. У него несколько тяжелых заболеваний, одно из которых рак.

Но надеяться, что Путин погибнет завтра, не стоит. У него как минимум несколько лет еще есть. Нравится это нам или нет, но это верно.

Он (Путин — ред.) значительно сократил доступ людей к себе. К нему сейчас заходит достаточно незначительное количество людей. Всех остальных он держит на дистанции.

В разные периоды своего времени он задумывался и выбирал, как говорится, фаворита. Таких людей уже было несколько.

Глядя на определенные маниакальные синдромы у него, вероятнее всего, он боится серьезно готовить преемника, понимая, что во время подготовки этот преемник может захотеть сесть в кресло чуть раньше, чем захочет Путин.

Поэтому он держит всех на определенной дистанции. И верит в то, что он будет править вечно. Но этого не будет.

Покушения на Путина

— На Путина были покушения. На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место.

Это около двух месяцев назад было. Еще раз говорю — оно было неудачным. Огласки никакой об этом событии нет, но это было.

Планы России на Херсонскую область

— Они (россияне — ред.) уже пытались трижды сделать референдум. Они уже поняли, что люди не идут на референдум, они не придут и не проголосуют даже под тем влиянием, под которым там сейчас находятся. Этого не будет.

Теперь они проделывают другие варианты, без референдума. Просто по обращению, скажем так, временного “руководства” этих областей. И хотят все это назвать Херсонская таврическая губерния. То есть, это территория временно оккупированной Автономной Республики Крым и Херсонская область.

Мнение людей их не интересует, совершенно.

Планы Кремля на Донецкую и Луганскую области

— Поскольку они терпят значительные потери и у них большие военные неудачи, они уже готовят свое общество к тому, что в принципе выход на админграницы (Луганской и Донецкой области — ред.) и удержание Херсонской области, возможно, даже частично Запорожской области — это уже есть победа.

Они готовят себе, как говорится, план Б, чтобы оправдаться перед своими людьми, что же они здесь делали и как им показать свою победу, сделать из своего поражения свою победу.

Возможен ли государственный переворот в России

— Меня спрашивали о том, возможен ли вообще переворот в России. Я объяснял, что недовольство будет расти, однако недовольство народа в России как никого не интересовало раньше, так и не интересует сейчас.

А вот ближайшее окружение, которое, скажем так, представляет сейчас финансовую ветвь, они довольно много потеряли из-за войны. И вот они ищут выход из ситуации. Самый простой выход из ситуации для них — это заместить Путина другим лицом.

Скажем, обвинить во всех проблемах не Россию, а именно одного человека — Путина. И сказать, что он был больным диктатором, снимайте все санкции, начинаем жить заново, во всем виновата не Россия, а именно он.

В открытую государственный переворот нереален. А теневой — да. Теневой — это реально.

Какие у Путина были варианты развязать войну

— Как он планировал, так и начал ее. У него было несколько вариантов, как все это реализовывать. Я вам говорю как представитель разведки: у него были в принципе абсолютно реалистичные варианты, которые могли достаточно плохо для нас закончиться в довольно короткой перспективе.

И был совершенно нелепый, как говорится, животный вариант — открытая агрессия. Были люди, которые даже говорили Путину, что вариант открытой агрессии всегда существует, но это не лучший вариант.

Вот по хорошей русской традиции, из всех хороших и плохих вариантов русский царь всегда выберет худший. Вот он сделал то же самое.

Основным аспектом его плана было не позже, чем на третьи сутки захватить админздания Киева, не позже, чем на десятые сутки завершить активную военную фазу, то есть полностью уничтожить любое сопротивление. Он в это верил.

Он принимал решение лично, хочу подчеркнуть это. Никто особого влияния на принятие этого решения не имел.

Я вам больше скажу: в день начала войны он лично вывел на связь командующих всех группировок, заслушал формальный доклад о готовности к началу и формально лично дал команду на начало военной агрессии.

Он — больной человек, вы должны это понимать, который очень зависим от символов, дат, символизма и тому подобное.

Какую роль готовили Януковичу

— Януковича даже подвезли немного ближе (в Минск — ред.). Янукович не должен был становиться президентом Украины, но они хотели его как-то использовать для, скажем так, легитимизации процессов как члена временного правительства, что-то такое.

Глупые мысли у людей в голове иногда бывают. Они почему-то верили, что на Януковича будут смотреть лучше, чем на другого.

Как эта война закончится для России

— Есть два варианта. Первый — сменой политического руководства при формальном сохранении территориальной целостности России. Подчеркиваю — при формальном.

При этом варианте все обвинят лично Путина и ближайшее его окружение и скажут, что Россия ни при чем.

Будут выводить войска со всех оккупированных территорий по всему миру. Оккупированные территории вернутся в те страны, кому они в принципе и принадлежат — в Грузию, Японию, Германию и так далее.

Россия же начнет возобновлять функционирование как цивилизованное государство. Начнёт заново, скажем так. На определенный период времени это будет работать. Дальше нам покажет только история.

Второй вариант — это разделение России на три и более части. На новые независимые государства.

Антон Геращенко — бывший депутат Верховной Рады и заместитель министра МВД, ныне советник министра внутренних дел Украины. Читай интервью Антона Геращенко о шансах Украины в НАТО, геройстве воинов Мариуполя и санкциях против России.