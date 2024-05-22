Запад говорит “вуаля”, а Украина — “воля”: британский историк Тимоти Гартон Эш о том, как мир воспринимает украинскую войну

Тимоти Гартон Эш, выдающийся британский историк, который поддерживает Украину и является соавтором одного из планов предоставления нам помощи, высказал несколько фундаментальных мыслей об украинской борьбе и восприятии мирового сообщества относительно конфликта в Украине.

Публичное интервью состоялось в рамках X Львовского Медиа Форума. Общался с историком член наблюдательного совета Суспільного мовлення Евгений Глибовицкий.

“Выиграть” или “не проиграть” — вот в чем вопрос

Центральной проблемой, по мнению историка, являются критические разногласия в отношении западных партнеров к украинской победе. Эш критикует позицию многих западных лидеров, в частности администрации Байдена и правительства Шольца, которые лишь стремятся “не дать России выиграть”, а Украине — не проиграть. Причины такой неуверенности различаются.

— Премьер-министр одной маленькой европейской страны как-то меня спросил: “Я не понимаю этой формулы, что значит — не проиграть?”. А для меня это очень просто. Я не знаю ни одного футбольного клуба, который идет на матч и говорит: “наша цель не проиграть”, а потом выиграл бы этот матч. Итак, это фундаментальное изменение парадигмы и ее не хватает, отмечает Эш.

Действовать более решительно в войну

По словам историка, президент Байден сформировался под влиянием холодной войны и страха эскалации конфликта с ядерной Россией. И будет настаивать на осторожности, чтобы не начать третью мировую.

Канцлер Шольц, наоборот, принадлежит к движению за мир, которое выступало против ядерного оружия. В 1989 году он говорил, что мира нельзя достичь военными средствами. Эш сравнивает Шольца и Зеленского: если первый — прекрасный руководитель в мирное время, но беспомощный в войне, то второй оказался прекрасным военным лидером, хотя до этого не был хорошим президентом.

Шольц просто не понимает, что на войне нужно действовать быстрее, быть более решительным, отважным и хорошо коммуницировать.

— Приведу пример, на Мюнхенском форуме Шольц давал интервью и отметил: “Мы редко восхищаемся тем, как украинские военные осуществляют свою деятельность”. Задумайтесь, он даже не заставил себя произнести слово “борются”, будто это несет какую-то негативную коммуникацию. А дальше уже Зеленский говорил, как воины отважно отстаивают независимость. И, в определенной степени, то выступление Шольца отражает понимание немецкого общества.

Что такое Воля

Британский интеллектуал отмечает, что западноевропейское общество еще не адаптировалось к пониманию того, что эта война касается не только Украины, но и всей Европы. Он подчеркивает важность украинского слова Воля.

— Для меня это слово десятилетия — Воля. Оно объединяет в себе свободу, готовность за нее бороться, воля к борьбе. А на Западе мы об этом забыли. Мы думаем, что Свобода — это какой-то процесс, мы забыли, что это всегда борьба.

Я утром редактировал статью и вспомнил слово Воля, редактор меня исправил, потому что не знал, что это за слово. Подумал, что это французское “Вуаля” (Voilà). По моему мнению, это очень симптоматично — Западная Европа говорит вуаля, а Центральная и Восточная Европа говорит — Воля. Так же и украинское слово Гідність, вообще не переводится на английский.

Однако одну победу Украина уже одержала, уверен историк — мировое признание как суверенного европейского государства.

— В 11-м издании очень авторитетного издания — энциклопедия Британика, в 2011 году об Украине было упомянуто 5 строк, между Уланом и Указом, и в которых было более широкое объяснение, чем для Украины. И это хороший пример того, где находилась Украина в восприятии подавляющего большинства западных стран. То есть просто часть России или Российской империи.

Но с тех пор началось признание миром Украины как большой, независимой, суверенной, выразительной европейской страны. Через Евромайдан, революцию достоинства, наконец и 2022 год. Собственно это является кульминацией процесса признания.

Как и молниеносная поддержка Украины Британией, откуда происходит историк, произошла не на пустом месте.

— В 2022 году Украина пережила то, что Британия пережила в 1940 году. Для нас это было переломным моментом в понимании своей идентичности, самовосприятия, восприятия нас другими. Собственно поэтому, британская реакция на новую была настолько инстинктивной. Если британской аудитории сказать, что Путин — это новый Гитлер, сразу становится понятным, что надо быть на правильной стороне истории, на стороне страны, которая борется за свою свободу.

Однако для окончательной военной победы, по мнению Эша, Украине и Западу необходимо снять ограничения и разрешить стрелять по территории России. За этот тезис, историк получил бурные аплодисменты зала.

Выиграть, если одна рука завязана за спиной — невозможно. Особенно, наблюдая за тем, что сейчас происходит в Харькове. Запад должен понимать, что для Украины должно быть законным стрелять по территории России.

Историк также считает реалистичным сценарий упадка России, подобно распаду СССР. К этому стоит быть готовым, ведь путинский режим крепкий, но негибкий. В то же время, подчеркивает он, слишком много внимания уделяется России и ее внутренним проблемам, тогда как фокус должен быть на поддержке Украины.

Относительно евроинтеграционных стремлений, Гартон Эш предостерегает — процесс вступления в ЕС будет непростым. И критики могут использовать негативные практики, которые сейчас присутствуют в Украине.

— Это чрезмерная централизация, определенные авторитарные потуги, хорошо известный на Западе, тем кто следит за событиями в Украине — Ермак. Если в какой-то момент ситуация в Украине повернется в негативное направление, то все эти истории будут подсвечены и распространены в широких масштабах. Так же и телемарафон Єдині новини. С одной стороны, это модель, как должно работать государство в войне, однако точно не подойдет для мирного времени.

Не может быть либеральной демократии, когда 90% телевизионных новостей контролируется правительством.

Подытоживая, британский интеллектуал призывает Запад понять необходимость украинской победы и предоставить Украине полную поддержку, избавившись от страхов и нерешительности.

На Львовском Медиа Форуме обсуждали немало вопросов. Вот что было в программе.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.