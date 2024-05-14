Возможна ли глобальная солидарность? Важные дискуссии на Львовском медиафоруме и как присоединиться онлайн

Будут искать смыслы в поляризованном мире. На три дня международное журналистское сообщество соберется во Львове, чтобы говорить о важном. 16-18 мая состоится одно из крупнейших событий для медийщиков в Восточной и Центральной Европе — Х Львовский медиафорум.

На этот раз сосредоточатся на теме — Язык для понимания: искать смыслы в поляризованном мире.

По словам Ольги Мирович, руководительницы Львовского медиафорума, целью мероприятия является сохранение глобальной солидарности и поиск общих языков в то время, когда мир угрожающе разделен.

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Время, когда острота новостей о российской агрессии, которая обеспечивала солидарность мира с Украиной, прошло, мы должны вливаться в мировое сообщество, объясняя себя и понимая других, — отмечает Ольга.

Юбилейный форум соберет медийщиков и медийщиц из 36 стран мира. Мероприятие будет проходить в самом большом укрытии Львова, и в течение трех дней участники будут обсуждать два главных потока: Common Language и Common Sense. Будут искать общий язык и определяться, какую роль в этом играют медиа, международные организации, общество, органы власти и т.д.

Задача конференции заключается не только в профессиональном обмене опытом, но и в укреплении глобальной поддержки Украины. Галина Танай, операционный директор форума, отмечает:

На фоне войны, когда наша страна нуждается в поддержке мира, каждый из нас должен старательно доносить украинскую точку зрения до равнодушных и скептиков.

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, предусмотрена видеотрансляция ключевых событий, которые также можно будет посмотреть на Facebook Львовского медиафорума или в Twitter от Euromaidan Press. Также 18 мая состоится презентация нового исследования о донорской поддержке медиа в Украине.

Онлайн-трансляция Львовского медиафорума позволит всем желающим посмотреть такие события:

разговор Александры Матвийчук, руководительницы Центра гражданских свобод, и Гаятри Чакраворти Спивак, известной американской литературоведа;

обсуждение с участием Гаятри Чакраворти Спивак, Эвы Томпсон, автора книги Трубадуры империи, и украинского литературоведа Ростислава Семкива на тему влияния колониализма на язык и литературу;

разговор между британским нейрохирургом и писателем Генри Маршем и Ольгой Рудневой, руководительницей центра Superhumans;

дискуссия, где американский журналист Террелл Старр, армянская писательница Лусине Харатян и украинская журналистка Ольга Токарюк будут обсуждать, как страны могут выйти из-под тени имперского влияния;

публичное интервью между экспертом по коммуникациям Евгением Глибовицким и британским историком Тимоти Гартоном Эшем;

дискуссия при содействии Института массовой информации о возможностях доступа журналистов в прифронтовые зоны.

Современный мир переполнен различной информацией и новостями. Мы разбирались — вредит ли быстрое потребление информации и что такое Deepfake, советуем поинтересоваться.

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