Возможна ли глобальная солидарность? Важные дискуссии на Львовском медиафоруме и как присоединиться онлайн

Будут искать смыслы в поляризованном мире. На три дня международное журналистское сообщество соберется во Львове, чтобы говорить о важном. 16-18 мая состоится одно из крупнейших событий для медийщиков в Восточной и Центральной Европе — Х Львовский медиафорум.
На этот раз сосредоточатся на теме — Язык для понимания: искать смыслы в поляризованном мире.
По словам Ольги Мирович, руководительницы Львовского медиафорума, целью мероприятия является сохранение глобальной солидарности и поиск общих языков в то время, когда мир угрожающе разделен.
Время, когда острота новостей о российской агрессии, которая обеспечивала солидарность мира с Украиной, прошло, мы должны вливаться в мировое сообщество, объясняя себя и понимая других, — отмечает Ольга.
Юбилейный форум соберет медийщиков и медийщиц из 36 стран мира. Мероприятие будет проходить в самом большом укрытии Львова, и в течение трех дней участники будут обсуждать два главных потока: Common Language и Common Sense. Будут искать общий язык и определяться, какую роль в этом играют медиа, международные организации, общество, органы власти и т.д.
Задача конференции заключается не только в профессиональном обмене опытом, но и в укреплении глобальной поддержки Украины. Галина Танай, операционный директор форума, отмечает:
На фоне войны, когда наша страна нуждается в поддержке мира, каждый из нас должен старательно доносить украинскую точку зрения до равнодушных и скептиков.
На фоне войны, когда наша страна нуждается в поддержке мира, каждый из нас должен старательно доносить украинскую точку зрения до равнодушных и скептиков.
Для тех, кто не сможет присутствовать лично, предусмотрена видеотрансляция ключевых событий, которые также можно будет посмотреть на Facebook Львовского медиафорума или в Twitter от Euromaidan Press. Также 18 мая состоится презентация нового исследования о донорской поддержке медиа в Украине.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новини Здорової Людини (@nzl.media)
Публикация от Новини Здорової Людини (@nzl.media)
Онлайн-трансляция Львовского медиафорума позволит всем желающим посмотреть такие события:
Современный мир переполнен различной информацией и новостями. Мы разбирались — вредит ли быстрое потребление информации и что такое Deepfake, советуем поинтересоваться.
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