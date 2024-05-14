Чи можлива глобальна солідарність? Важливі дискусії на Львівському медіафорумі та як долучитись онлайн

Шукатимуть сенси у поляризованому світі. На три дні міжнародна журналістська спільнота збереться у Львові, щоб говорити про важливе. 16-18 травня відбудеться одна з найбільших подій для медійників у Східній і Центральній Європі — Х Львівський медіафорум.

Цього разу зосередяться на темі — Мова для порозуміння: шукати сенси в поляризованому світі.

За словами Ольги Мирович, керівниці Львівського медіафоруму, метою заходу є збереження глобальної солідарності та пошук спільних мов у час, коли світ загрозливо розділений.

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— Час, коли гострота новин про російську агресію, що забезпечувала солідарність світу з Україною, минув, ми повинні вливатись у світову спільноту, пояснюючи себе і розуміючи інших, — наголошує Ольга.

Ювілейний форум збере медійників та медійниць з 36 країн світу. Відбудеться захід у найбільшому укритті Львова, і протягом трьох днів учасники обговорюватимуть два головні потоки: Common Language і Common Sense. Шукатимуть спільну мову і визначатимуться, яку роль у цьому відіграють медіа, міжнародні організації, суспільство, органи влади тощо.

Завдання конференції полягає не лише у професійному обміні досвідом, але й у зміцненні глобальної підтримки України. Галина Танай, операційна директорка форуму, зазначає:

На фоні війни, коли наша країна потребує підтримки світу, кожен з нас повинен старанно доносити українську точку зору до байдужих і скептиків.

Для тих, хто не зможе бути присутнім особисто, передбачена відеотрансляція ключових подій, які також можна буде переглянути на Facebook Львівського медіафоруму або у Twitter від Euromaidan Press. Також 18 травня відбудеться презентація нового дослідження про донорську підтримку медіа в Україні.

Онлайн-трансляція Львівського медіафоруму дозволить всім охочим переглянути такі події:

промови Олександри Матвійчук, керівниці Центру громадянських свобод, та Ґаятрі Чакраворті Співак, відомої американської літературознавиці;

обговорення за участю Ґаятрі Чакраворті Співак, Еви Томпсон, авторки книги Трубадури імперії, та українського літературознавця Ростислава Семківа на тему впливу колоніалізму на мову та літературу;

розмова між британським нейрохірургом і письменником Генрі Маршем та Ольгою Руднєвою, керівницею центру Superhumans;

дискусія, де американський журналіст Террелл Старр, вірменська письменниця Лусіне Харатян і українська журналістка Ольга Токарюк обговорюватимуть, як країни можуть вийти з-під тіні імперського впливу;

публічне інтерв’ю між експертом з комунікацій Євгеном Глібовицьким та британським істориком Тімоті Гартоном Ешем;

дискусія за сприяння Інституту масової інформації про можливості доступу журналістів до прифронтових зон.

Сучасний світ переповнений різною інформацією і новинами. Ми розбиралися — чи шкодить швидке споживання інформації та що таке Deepfake, радимо поцікавитись.

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