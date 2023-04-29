Рассказы

Мне оторвало челюсть, она висела на коже — истории женщин, которые спасались из оккупации

Ирина Тимчишин 29 апреля 2023, 19:00
Історія життя на межі смерті — як жінки рятувалися з окупації
Фото: Pexels

Больше новостей
здорові стосунки
Любви недостаточно: десять признаков здоровых отношений для самого высокого уровня близости
Найочікуваніші фільми 2023 року: список та дата прем’єр
Скорость, шпионаж и приключения: самые ожидаемые фильмы 2023 года
2023
День пограничника 2023: когда отмечают и поздравления в прозе
Картофельный пирог с сыром
Пастуший пирог с украинским колоритом: рецепт картофельной запеканки от Алекса Якутова
Смотреть больше

Материалы по теме

Умань обстріл 28 квітня 2023
Россия унесла жизни шестерых детей! Последствия ужасного обстрела Умани и последние новости
Севастополь новини
Всё только начинается! Пожар на нефтебазе в Севастополе – что известно и реакция ГУР
Де підлітки можуть отримати підтримку в умовах війни
“Каждый день — новый вызов! Где подросток может получить поддержку в условиях войны?”
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Видео
Карта бойових дій в Україні

Оккупанты прячутся за спинами детей: карта боевых действий в Украине 29 апреля в режиме онлайн
0:03:05
Історії українських переселенок з Донеччини: як довелося покинути домівку
Детей чуть не задавило! Истории украинских переселенок о новой жизни и воспоминания о страшных днях
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
0:03:05
Обстріл селища Степногірськ на Запоріжжі: росіяни поцілили у дитячий садочок
Нам помог ангел-хранитель! Россияне попали из РСЗО Град в детский сад в Запорожской области
0:02:42
Умань
Считают разрушенные этажи со слезами на глазах: реакция очевидцев удара по Умани
0:02:38
вертикальна ферма
Вместо почвы — вата! Как выращивают зелень на вертикальной ферме без большого поля
0:02:46
Українські інженери розробляють БПЛА в польових умовах
На все про все 15 минут! Как украинские инженеры разрабатывают сверхсовременные БпЛА в полевых условиях
Літак
Характеристики ракеты Х-101: что известно о снарядах, которыми Россия обстреливает Украину
Карта бойових дій в Україні
РФ зачищает территории и завозит настоящих террористов: карта боевых действий в Украине 28 апреля в режиме онлайн
0:05:39
Як окупанти готуються до евакуації з Мелітополя та інших міст
Как россияне подцепили сибирскую язву на оккупированном Запорожье — одна история из Мелитополя
Больше видео
Тайра - інтерв'ю парамедикині Юлії Паєвської 2023
Читать дальше
О стране в ПТСР, гибели Мариуполя, песнях в плену и современных янычарах — откровенное интервью Тайры

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь