Мне оторвало челюсть, она висела на коже — истории женщин, которые спасались из оккупации

Во время войны они попали в оккупацию. Женщины рассказывают, как свои же сдали город, как во время одного из многочисленных прилетов, один из снарядов разорвался в пяти метрах. Травмированы, но не сломлены. История жизни на грани смерти — в нашем материале.

История жизни на грани смерти — как женщины спасались из оккупации

Татьяна Пшеничная из Изюма во время оккупации находилась в Каменках. Татьяне травмировало челюсть после того, как снаряд разорвался в пяти метрах от нее. Сейчас она проходит реабилитацию в Ивано-Франковске.

— Когда началась война, мы выехали в деревню Каменка, там я жила полгода. Забрала с собой детей, внучку. Когда половина города была оккупирована, вторую часть россияне взять не могли, начали искать обходные пути. Наши коллаборанты сдали дорогу. Россияне вошли в деревню.

Российские оккупанты начали обстреливать дома людей из минометов. Десант высадился из самолета ночью. Сын пришел навестить Татьяну утром, потому что носил в город людям еду, чтобы они могли выжить.

Россияне увидели сына Татьяны и начали прицельно обстреливать двор.

Взрыв произошел в пяти метрах от меня. Меня немного защитили дрова. Я присела, мне оторвало челюсть, язык, было много осколков во рту, — рассказывает Татьяна.

В тот же день женщину вывезли. Во время выезда они не видели оккупантов, но россияне заходили со всех сторон. В Славянске Татьяне оказали первую помощь. Через восемь дней ее удалось прооперировать в Днепре.

Я приехала, у меня нет губы, нет зубов. Искала врачей, чтобы восстановить лицо. Мне убрали рубцы и пересадили кожу, — говорит Татьяна.

Оторванная челюсть висела на коже. Женщине поставили титановые пластины. Нужно будет делать еще несколько операций. Женщина надеется, что у нее будет красивая улыбка. Татьяне приходится есть через шприц.

Наталья Кошара — родом из Харьковской области, тоже была в оккупации. Она работает учительницей английского языка. Уехать не могла, потому что имела в селе свое хозяйство. Во время одного из обстрелов осколком ей травмировало лицо. Женщина потеряла глаз.

— Весь март мы провели в оккупации. Было тяжело, но мы выдержали. Апрель был более-менее тихий, уехать не могли. Россияне заходили так тихо, что мы даже не заметили.

Наталья развозила гуманитарную помощь людям в своей деревне. В мае стало совсем ужасно. Россияне начали стрелять куда угодно.

23 мая меня ранили вместе с моим сыном. Он сидел в подвале, взрыв произошел настолько близко, что дверь выбило и его задело, — рассказывает Наталья.

Сначала прилет случился у соседа. Наталья побежала ему помогать, и тут на глазах женщины снаряд прилетает в ее дом. Она побежала назад. В доме была дыра, окон не осталось. Женщина замерла, говорит, видимо, остановил ангел-хранитель. Если бы она побежала сразу, погибла бы на месте.

На мой двор было 11 прилетов. В тот день — три. Я сразу поняла, что у меня нет глаза, прикрыла его рукой. Было много крови, — говорит Наталья.

Затем женщина легла на траву. Мать и муж Татьяны выбежали к ней. У них был ступор. В теле Татьяны было восемь обломков, три в глазу, в шее, в печени и ноге. Женщина благодарит харьковских врачей, которые спасли ее.

Сейчас женщина ожидает операции. Даже в больнице Татьяна преподает дистанционно.

Раньше мы рассказывали об одном дне из харьковской больницы, где жизнь на конвейере войны.

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