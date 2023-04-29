Розповіді

Мені відірвало щелепу, вона висіла на шкірі — історії жінок, які рятувалися з окупації

Ірина Тимчишин 29 Квітня 2023, 19:00
Історія життя на межі смерті — як жінки рятувалися з окупації
Фото: Pexels

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