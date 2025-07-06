Война отнимает право на прощание: как украинцы хоронят родных в оккупации

Для многих украинцев потеря близких становится двойной болью: не только из-за смерти, но и из-за невозможности попрощаться и похоронить родных.

Активные боевые действия и жесткий контроль России на оккупированных территориях часто мешают провести даже последний ритуал прощания. Похоронами вынуждены заниматься чужие люди — соседи или знакомые.

Об этом говорится в материале BBC Украина.

Мария потеряла троих родных

Я узнала о гибели сразу трёх членов своей семьи — отца, бабушки и дедушки, — рассказывает Мария (имя изменено в целях безопасности).

Трагедия произошла в середине февраля 2025 года, хотя родственники погибли ещё в январе. Мария родом из маленькой деревни в Донецкой области, которая с 2014 года находилась на линии фронта. Она давно живёт в Киеве, но её родители и бабушка с дедушкой оставались на оккупированной территории.

После захвата Угледара осенью 2024 года российские войска начали наступление на Курахово, а деревня Марии, где до войны жило менее тысячи человек, оказалась в эпицентре боёв.

— Летом отец ещё работал в огороде, что-то сажал, даже нанимал работников, чтобы помогали по хозяйству, — вспоминает Мария.

С сентября начали пропадать связь, свет и вода. Марии удавалось дозвониться до отца лишь изредка, и каждый раз она уговаривала его выехать в безопасное место. Мама уехала раньше, а отец остался — не хотел бросать пожилых родителей.

— Думаю, они не могли до конца понять всю жестокость этой войны, — говорит Мария.

Позже связь и сообщения окончательно пропали. В декабре Мария узнала, что их дом разрушен.

Отец жил в подвале с соседом, который обустроил там печку и мебель. Каждый день он ходил к бабушке, которая жила в другой части села. Во время одного из таких походов его, вероятно, ранило взрывом с дрона.

Он вернулся домой раненым, лёг на диван и умер. Его похоронили в огороде, возле дома, где росли розы, — рассказывает Мария.

Бабушку и дедушку похоронили только через полтора месяца — когда село уже было полностью оккупировано российскими войсками.

— Там каждый сантиметр земли выжжен и разрушен. Чудо, что кто-то выжил, — добавляет она.

Самым болезненным для Марии остаётся невозможность достойно попрощаться и навестить могилы родных.

Мужа Светланы похоронил сосед

Светлана (имя изменено) потеряла мужа осенью 2024 года в Луганске. После 2014 года она переехала в Киев, а муж остался в родной квартире на оккупированной территории.

Когда он умер, сосед организовал похороны без участия семьи Светланы.

Женщина решилась поехать проститься, но путь оказался непростым: почти три дня через Вильнюс, Минск и Москву до аэропорта «Шереметьево».

В аэропорту российские спецслужбы сняли отпечатки пальцев, изъяли телефоны и планшет, допрашивали более 40 минут.

Светлана честно отвечала на все вопросы, объясняя, что едет на похороны мужа.

Однако ей отказали во въезде в Россию, сославшись на угрозу безопасности РФ.

Давление и похороны как инструмент контроля

Правозащитники подчёркивают: похороны на оккупированных территориях стали инструментом давления. Без российского паспорта невозможно даже забрать тело из морга.

Похоронные услуги в Донецке стоят дорого — свыше 40 тысяч гривен, что неподъёмно для многих семей.

Недавний закон Украины о множественном гражданстве может усложнить ситуацию для тех, кто вынужденно получил российские паспорта на оккупированных землях.

— Россия использует паспортизацию, чтобы оправдать свою агрессию, — говорит Павел Лисянский, основатель Восточной правозащитной группы.

Юридическая борьба за установление факта смерти

Правозащитные организации помогают семьям получить украинские свидетельства о смерти даже в случаях, когда они не могут попасть на оккупированные территории.

Для этого нужно через суд установить факт смерти, собрать документы, фотографии могил и показания свидетелей.

— Это очень тяжело для людей, когда умершие — на оккупированной территории, а родные — на подконтрольной Украине, — отмечают в организации КрымSOS.

Мечта Марии — найти могилы родных

Мария мечтает однажды вернуться в свою деревню, найти могилы своих близких и попрощаться.

— Если этого не произойдёт, это будет рана, которая никогда не заживёт. Это невозможность поставить точку для себя, — говорит она.

К сожалению, сотни украинских творцов отдали свою жизнь на войне с Россией. Их имена ты можешь найти в нашем спецпроекте Их убила Россия.

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