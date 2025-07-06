Истории

Война отнимает право на прощание: как украинцы хоронят родных в оккупации

Юлия Хоменко, редактор сайта 06 июля 2025, 14:00
Война отнимает право на прощание: как украинцы хоронят родных в оккупации
Фото Армия FM

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