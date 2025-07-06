Історії

Війна забирає право на прощання: як українці ховають рідних під час окупації

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Липня 2025, 14:00
Війна забирає право на прощання: як українці ховають рідних під час окупації
Фото Армія FM

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