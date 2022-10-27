“Мне его не хватает, и я не знаю, что делать дальше”: история любви боевого летчика и оператора его полетов

Она ждала их совместных выходных, чтобы провести эти три дня вместе. Любимый парень, который только два месяца как был ее официальным мужем, звонил по телефону накануне, чтобы сказать: любит свою жену и ждет встречи.

Но сны Екатерины несли большую силу: чувствовала, что должно что-то случиться. Когда звонил по телефону командир ее Тараса, она не хотела брать трубку и еще раз пыталась дозвониться до любимого. Уже позже она узнает, что мужчина поступил, как герой: в эфире сообщил, что по нему сработали, и отвел самолет как можно дальше от населенного пункта.

История любви летчика и оператора

Тарас Редькин был талантливым лётчиком, и так говорят все его коллеги. В тот день, когда мужчина погиб, он выполнял задачи по уничтожению вражеских средств ПВО с помощью новых противорадиолокационных ракет AGM-88, недалеко от линии боевого столкновения.

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— Он, как обычно, результативно отработал по наземным целям, уже разворачивался. Успел сказать в эфире: вижу запуски по мне. Это было около четырех утра. Больше на связь не выходил, — делится воспоминаниями коллега Тараса с позывным KARAYA.

Мы до последнего надеялись, что Тарас успел катапультироваться, ждали, что выйдет на связь. На ориентировочное место падения самолета выехала поисково-спасательная команда. Это колоссальная потеря.

1 октября лётчика похоронили. На следующий день ему должно было исполниться 26 лет.

Молодая вдова Екатерина рассказывает, что они познакомились на работе, когда парень только поступил на службу. Он летал, а она расшифровывала его полеты. Это были чисто рабочие отношения, но девушку поразил его профессионализм, глаза цвета неба и благоговение к людям вокруг.

— Мне его не хватает, и я не знаю, что делать дальше.

Катя вспоминает, что до войны они не раз обсуждали с Тарасом все возможные сценарии, разговаривали о катапультировании. В ночь с 23 на 24 февраля молодой летчик-истребитель заступил на дежурство.

В ту ночь Тарас вместе с другими летчиками вывели технику из-под удара и передислоцировались. С тех пор побыть вместе хоть несколько часов влюбленным удавалось очень редко.

Тарас редко рассказывал о своей работе, но со временем признавался: он не раз был под прицелом, выполнял трудные и опасные задачи. Екатерина безумно волновалась за любимого, особенно, когда на войне начали погибать их друзья.

Еще весной молодые люди планировали свою свадьбу. Но было совсем не до банкетов — решили подождать до мая 2023 года. На росписи был только отец Тараса, потому что другие родственники не смогли приехать на маленький семейный праздник. Планировали подарок передать позже, как и коллеги Тараса.

Имели такую ​​идею фикс и, к сожалению, так и не успели ее реализовать, — рассказывает KARAYA о замысле подарить Тарасу современную разгрузку.

И Катя, и коллеги Тараса рассказывают, как он мечтал пересесть со стариков-истребителей на современные F-16, углубленно изучал английский, который и до того знал хорошо.

Екатерина говорит, что после смерти мужа ей передали все его блокноты. На последних страницах одного из них были английские термины, которые понимают только пилоты.

— Мы много раз пересматривали оба фильма Топ Ган. Тарас очень изменился за несколько месяцев войны, невероятно вырос в плане опыта, ответственности, повзрослел на десятки лет. Тем, чему люди учатся постепенно, он овладел “с колес”, — объясняет женщина.

При всей ее опасности Тарас увлекался своей работой и старался совершенствоваться постоянно.

Я прекрасно осознавала, что выхожу замуж за боевого летчика, что в случае необходимости он отдаст свою жизнь, чтобы спасти людей.

— Сейчас надеюсь только на одно, чтобы люди, которых ценой своей жизни спас Тарас, это ценили. Да и все украинцы, когда слышат отбой воздушной тревоги или читают о победах на фронте, понимали, какой ценой они иногда добываются, — признается Катя.

И такие истории помогают украинцам не забывать о настоящей цене каждой, даже небольшой, победы над врагом. О военном, который готов рискнуть жизнью ради своей “птички”, читай в материале.

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