“Мені його не вистачає, і я не знаю, що робити далі”: історія кохання бойового льотчика та операторки його польотів

Вона чекала на їхні вихідні, щоб провести ті три дні разом. Коханий хлопець, який лише два місяці як був її офіційним чоловіком, телефонував у переддень, щоб сказати: любить свою дружину та чекає на зустріч.

Але сни Катерини несли велику віщу силу: відчувала, що має щось трапитись. Коли телефонував командир її Тараса, вона не хотіла брати слухавку та вкотре намагалася додзвонитися до коханого. Уже пізніше вона дізнається, що чоловік вчинив, як герой: в ефірі повідомив, що по ньому спрацювали, та відвів літак якомога далі від населеного пункту.

Історія кохання льотчика та операторки

Тарас Редькін був талановитим льотчиком, і так говорять усі його колеги. Того дня, коли чоловік загинув, він виконував завдання зі знищення ворожих засобів ППО за допомогою нових протирадіолокаційних ракет AGM-88 недалеко від лінії бойового зіткнення.

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— Він, як і зазвичай, результативно відпрацював по наземних цілях, уже розвертався. Встиг сказати в ефірі: бачу пуски по мені. Це було близько четвертої ранку. Більше на зв’язок не виходив, — ділиться спогадами колега Тараса на псевдо KARAYA.

Ми до останнього сподівалися, що Тарас встиг катапультуватись, чекали, що вийде на зв’язок. На орієнтовне місце падіння літака одразу виїхала пошуково-рятувальна команда. Це колосальна втрата.

1 жовтня льотчика поховали. Наступного дня йому мало виповнитися 26 років.

Молода вдова Катерина розповідає, що познайомилися вони на роботі, коли хлопець тільки вступив на службу. Він літав, а вона розшифровувала його польоти. Це були суто робочі стосунки, але дівчину вразив його професіоналізм, очі кольору неба та глибока повага до людей навколо.

— Мені його бракує, і я не знаю, що робити далі.

Катя пригадує, що до війни вони не раз обговорювали з Тарасом усі можливі сценарії, розмовляли про катапультування. В ніч із 23 на 24 лютого молодий льотчик-винищувач заступив на чергування.

Тієї ночі Тарас разом з іншими льотчиками вивели техніку з-під удару й передислокувались. Відтоді побути разом хоч кілька годин закоханим вдавалося дуже рідко.

Тарас нечасто щось розповідав про свою роботу, але з часом зізнавався: він не раз був під прицілом, виконував важкі та небезпечні завдання. Катерина шалено хвилювалася за коханого, а особливо, коли на війні почали гинути їхні друзі.

Ще навесні молоді люди планували своє весілля. Але було зовсім не до банкетів — вирішили зачекати до травня 2023 року. На розписі був лише батько Тараса, бо інші родичі не змогли приїхати на маленьке сімейне свято. Планували подарунок передати пізніше, як і колеги Тараса.

Мали таку ідею фікс та, на жаль, так і не встигли її реалізувати, — розповідає KARAYA про задум подарувати Тарасу сучасну розгрузку.

І Катя, і колеги Тараса розповідають, як він мріяв пересісти зі стареньких винищувачів на сучасніші F-16, поглиблено вивчав англійську, яку і до того знав добре.

Катерина каже, що після смерті Тараса їй передали усі його блокноти. На останніх сторінках одного з них були англійські терміни, які розуміють лише пілоти.

— Ми буквально до дірок задивились обидва фільми Топ Ган. Тарас дуже змінився за ці кілька місяців війни, неймовірно виріс у плані досвіду, відповідальності, подорослішав на десятки років. Те, чого люди навчаються поступово, він опанував “з коліс”, — пояснює жінка.

Попри всю небезпеку, її Тарас захоплювався своєю роботою і намагався вдосконалюватися постійно.

Я прекрасно усвідомлювала, що виходжу заміж за бойового льотчика, що в разі потреби він віддасть своє життя, аби врятувати людей.

— Зараз сподіваюсь лиш на одне — щоб люди, яких ціною свого життя врятував Тарас, це цінували. Та й усі українці, коли чують відбій повітряної тривоги чи читають про перемоги на фронті, розуміли, якою ціною часом вони здобуваються, — зізнається Катя.

І такі історії допомагають українцям не забувати про справжню ціну кожної, навіть невеликої, перемоги над ворогом. Про військового, який готовий ризикнути життям заради своєї “пташки”, читай у матеріалі.

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