Он защитил Одессу всего несколькими ракетами: история артиллериста, отбившего атаку российских кораблей

21 марта 2022 года Россия обстреляла одесское побережье. Тогда, к счастью, обошлось без жертв, местный житель получил ранения.

В СМИ писали, что защитники открыли ответный огонь и отогнали российские корабли от берега. Это все, что было известно, потому что подробности тогда могли навредить. Но сейчас можно рассказать об этом событии больше, потому что у каждого подвига есть имя.

Кадровый военный Денис Дидычук, которому 30 лет, защитил Одессу во время обстрела. Сейчас он начальник штаба дивизиона 21-й бригады, которая держит оборону на Лиманском направлении. А тогда был старшим лейтенантом и командовал взводом реактивной артиллерии 28-й бригады.

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— Нашему подразделению была поставлена задача прикрыть берег там, где возможна высадка десанта. Там мы проводили дежурство. Первое наше сражение было совсем нетипичным для артиллерии в связи с тем, что первые наши цели были кораблями, — вспоминает он.

К нам плывут “гости”

В начале полномасштабного вторжения россияне не скрывали, что собираются захватить Одессу с моря. Город обустраивал минные заграждения, готовился к обороне. На одесском побережье есть несколько участков, где возможна высадка десанта. На одной из них находился взвод Дидычука.

— Помню, утром 21 марта делает доклад мне дежурный, что к нам плывут “гости”. Я как раз сделал себе кофе.

Выхожу на берег, смотрю и начинаю считать. Насчитал восемь двигавшихся в нашу сторону кораблей, — рассказывает Денис.

Реактивные системы залпового огня Град уже были наведены в направлении врага. Но их всего две! Силы неравны, но нужно сражаться. Два корабля уже подошли на 15 км к берегу.

— Когда они заходили, начали обстреливать воду у берега. Я так понимаю, это они проверяли, есть ли у нас минные заграждения. Дальше они начали обстреливать берег на наличие техники, — делится военный.

Взводному дали команду отогнать корабли. Разрешили выпустить только четыре ракеты. В пакете их 40. Но сухопутные артиллеристы никогда не стреляли по морским целям. Грады для этого не предусмотрены. Координаты рассчитывал Денис лично, как будто нужно попасть в колонну техники.

— Были нюансы: колонна двигается по дороге, а корабль часто меняет курс и скорость.

Но я перед этим заметил, что при обстреле он курс и скорость не меняет. На этом я его поймал.

Когда у него было следующий заход на огневой рубеж, я смог рассчитать точку встречи с моим снарядом. Мне удалось выполнить задание успешно, — говорит Дидычук.

Российская эскадра начала отходить. Снаряд попал по одному из кораблей. Как выяснилось позже, это был ракетный фрегат Адмирал Эссен.

— У меня такое впечатление, что он сам не понимает, насколько важный поступок для Одессы совершил. Я не знаю, была ли это попытка десанта или разведка боем.

Но попытка маневрирования у берега и обстрел города после его залпа остановилась, он отбил эту атаку. За что я, как житель Одессы, ему благодарен, — делится начальник пресс-службы 21-й ОМБр Сергей Дибров.

Многие украинские операции удается провести благодаря удачной разведке. Ранее мы рассказывали историю военного Изи об опыте войны в подразделении Kraken.

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