Рассказы

Он защитил Одессу всего несколькими ракетами: история артиллериста, отбившего атаку российских кораблей

Татьяна Наконечная, Журналист программы Факти-ICTV 28 октября 2023, 10:00
Денис Дідичук: історія військового, який захистив Одесу від російських кораблів

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