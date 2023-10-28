Він захистив Одесу всього кількома ракетами: історія артилериста, що відбив атаку російських кораблів

21 березня 2022 року Росія обстріляла одеське узбережжя. Тоді, на щастя, минулося без жертв, місцевий житель зазнав поранень.

У ЗМІ писали, що захисники відкрили вогонь у відповідь та відігнали російські кораблі від берега. Це все, що було відомо, адже подробиці тоді могли зашкодити. Але зараз можна розповісти про цю подію більше, бо кожен подвиг має ім’я.

Кадровий військовий Денис Дідичук, якому 30 років, захистив Одесу під час того обстрілу. Зараз він начальник штабу дивізіону 21-ї бригади, яка тримає Лиманський напрямок. А на той момент був старшим лейтенантом та командував взводом реактивної артилерії 28-ї бригади.

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— Нашому підрозділу була поставлена задача прикрити берег там, де може бути ймовірна висадка десанту. Там ми здійснювали чергування. Перший наш бій був зовсім нетиповий для артилерії. У зв’язку з тим, що перші наші цілі були кораблями, — згадує він.

До нас пливуть “гості”

На початку повномасштабного вторгнення росіяни не приховували, що збираються захопити Одесу з моря. Місто облаштовувало мінні загородження, готувалося до оборони. На одеському узбережжі є лише декілька ділянок, де можлива висадка десанту. На одній із них перебував взвод Дідичука.

— Пам’ятаю, 21 березня зранку робить доповідь мені черговий, що до нас пливуть “гості”. Я якраз зробив собі каву.

Виходжу на берег, дивлюся, і починаю рахувати. Нарахував вісім кораблів, які рухалися в наш бік, — розповідає Денис.

Реактивні системи залпового вогню Град уже були наведені в напрямку ворога. Але їх усього дві! Сили нерівні, але треба битися. Два кораблі вже підійшли на 15 км до берега.

— Коли вони заходили, почали обстрілювати воду біля берега. Я так розумію, що це вони перевіряли, чи в нас є мінні загородження. Далі вони почали обстрілювати берег на наявність техніки, — ділиться військовий.

Взводному дали команду відігнати кораблі. Дозволили випустити тільки чотири ракети. В пакеті їх 40. Але сухопутні артилеристи ніколи не стріляли по морських цілях. Гради для цього не передбачені. Координати розраховував Денис особисто. Так, ніби треба поцілити в колону техніки.

— Були нюанси: колона рухається дорогою, а корабель часто міняє курс і швидкість.

Але я перед цим помітив, що під час обстрілу він курс і швидкість не змінює. На цьому я його зловив.

Коли в нього був наступний захід на вогневий рубіж, я зміг розрахувати точку зустрічі з моїм снарядом. Мені вдалося виконати завдання успішно, — говорить Дідичук.

Російська ескадра почала відходити. Снаряд влучив по одному з кораблів. Як з’ясувалося пізніше, це був ракетний фрегат Адмірал Ессен.

— У мене таке враження, що він сам не розуміє, наскільки важливий вчинок для міста Одеси зробив. Я не знаю, чи була це спроба десанту, чи розвідка боєм.

Але спроба маневрування біля берега та обстріл міста після його залпу зупинився, він відбив цю атаку. За що я, як мешканець Одеси, йому вдячний, — ділиться начальник пресслужби 21-ї ОМБр Сергій Дібров.

Багато українських операцій вдається провести завдяки вдалій розвідці. Раніше ми розповідали історію військового Ізі про досвід війни у підрозділі Kraken.

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