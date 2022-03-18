Еды было на трое суток: Владислав Ващук о 15 днях в Гостомеле

Во время нападения на Гостомель жители оказались в ловушке и вынуждены были ждать шанса выехать из горячей точки.

У многих не было достаточных стратегических запасов. Людям пришлось сидеть без электричества, которое отключили на третий день.

В такую ​​ловушку попал и известный бывший украинский футболист Владислав Ващук с семьей. О своем опыте в оккупированном Гостомеле он рассказал в интервью FanDay.

Владислав Ващук о жизни во время боевых действий

Спортсмен делится, что просто не успел уехать.

Еще в первый день он забрал всю семью к себе, но не смог выбраться в более безопасное место, потому что налетели вертолеты.

От меня неподалеку аэродром Антонов. Думал, пережду и поеду.

Ващук рассказал, что во время обычных выстрелов местные дети особо не прятались. Однако когда гудела авиация и летели Грады на город — было очень громко.

Некоторые обстрелы продолжались более 15 часов. Оставалось только сидеть в бомбоубежище и молиться, чтобы у оккупантов закончились патроны.

Как пинг-понг выходит: наши — они, наши — они. Было видно, как снаряды летают то в одну, то в другую сторону.

Поэтому, как признается Владислав, после такого работа киевской ПВО очень тихая.

Дети

Родители всегда беспокоятся не о себе, а о детях, особенно когда над головой разрываются снаряды, а угроза смерти буквально дышит в спину.

Вместе с Владиславом Ващуком застряли его дети, поэтому не было времени паниковать. Мужчина был занят тем, чтобы поддержать их.

Беспокоился, чтобы у них не случился психологический упадок, поэтому с юмором подбадривал, как мог.

Также важно было не падать духом и продолжать чем-нибудь заниматься.

Влад пытался дать детям задачу: найти поесть, приготовить что-нибудь до наступления темноты или очередной тревоги, разжечь отсыревшие дрова.

Ведь запасов у семьи было всего на три дня, как и у многих других заложников города, а жить там пришлось целых 15.

Пару картофелин в день съешь, чаю выпьешь и доволен. Главная моя задача была, чтобы дети быстро переключились.

Спасение

10 марта мужчина и ближайшие соседи рискнули уехать из Гостомеля.

Путь всего в 30 километров длился сутки. Проверяли документы уже на блокпосте в Белогородке.

От того, что семья уже на спокойной территории, наворачивались слезы, а сын сказал, что теперь знает, что такое счастье.

Спокойная жизнь?

После пережитого женская часть семьи уехала во Львов, а сам Владислав Ващук с сыном остались под Киевом у брата.

Когда спортсмен поехал в город заправиться, то первым делом купил шоколадок.

Просто отвык от того, что можно что-нибудь купить, вообще не понимал, что это такое.

Жизнь уже не будет такой, как была раньше. Ценности изменились, равно как и осознание жизни.

Сначала, как рассказывает Ващук, все что он хотел — выехать из Гостомеля. А теперь — чтобы все это закончилось и никто больше не боялся.

— Таких ужасов, страха за себя и жизни родных нельзя пожелать никому, — поделился украинец.

Телеведущая Юлия Панкова тоже пережила 15 дней оккупации в Гостомеле.