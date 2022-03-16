Оставили все, но выжили. История Юлии Панковой, которой пришлось прожить 15 дней полной оккупации

Более 20 дней войны. Звучит как нечто книжное и нереальное. Еще более далекими и непривычно страшными представляются истории людей, находившихся в оккупации.

И значительно более ужасающими — рассказы, которые больше никогда не прозвучат вслух словами тех, кто их пережил. Поскольку они их и не пережили. Многие люди так и не смогли вырваться из ужасного ада войны.

Тем не менее некоторым все же везет, если это можно назвать везением. Ведущая шоу Ревизор Юлия Панкова рассказала, как провела 15 суток в полной оккупации под Гостомелем и как ей удалось вырваться оттуда живой.

Темнота с проблесками темноты

Начиналось все так же, как и у всех. Первый день войны не забывается.

На второй день исчезла связь, а на третий — свет. В следующие дни девушка со своими близкими осталась без света, газа, отопления, лекарств и бензина в холодном подвале. Их жизни были отрезаны от всего мира.

Только иногда в темноту минус первого этажа пробивалась еще большая темнота. Сначала история о том, как в соседней деревне расстреляли всю семью.

Мы не могли уехать. Нас не выпускали.

Затем известие о том, что убили друга, который пытался помочь другим и раздавал еду мирным жителям. У еще одних друзей в эти дни умерла мать.

Ее вынесли и положили на скамейку в пакете в Гостомеле. Так до сих пор неизвестно, похоронили ли ее.

Новые реалии с проблесками прошлого

В когда-то обычный двор дома влетел толстый обломок от Града и уничтожил все, что напоминало о мирном прошлом. Приходилось отчищать метки для авиации прямо на газоне дома.

Они летали над нами каждый день.

В лесу, где можно было спокойно гулять с собакой, теперь стояли установки. Связь с окружающим, когда-то таким близким, миром можно было поймать, только застыв у окна.

Однако и оно напоминало теперь о своих новых функциях и рамами отталкивало от страшных взрывных волн.

Я научилась различать звуки — разрывы вакуумных бомб, Градов и Ураганов, полеты истребителей, военных самолетов и “аллигаторов” (вертолеты К-52).

Когда было относительно тихо, спокойнее не становилось. Приходилось только морально готовиться к новым бомбардировкам.

Последняя капля

Чертова дюжина рыжебородых кадыровцев ворвалась в дверь, которая когда-то была предназначена только для хороших друзей.

Незваные гости были оснащены зубами, пзрк/иглами за плечами и потертыми автоматами, в георгиевских лентах, а на спинах виднелась надпись “разведка”.

Входная калитка была полностью вырвана, и они влетели в дом за секунду. Двигаясь как спецназ, они врывались в каждую комнату.

Этот ад продолжался не больше 30 минут, но казался вечностью.

Сначала они забрали телефоны и охотничье оружие, а затем начали угрожать отцу. Стало ясно, что дальше просто нельзя было оставаться.

Это было последней каплей. Мы рискнули уехать.

Дорога из 15-дневного ада

Страшнее всего было решиться на эвакуацию, поскольку зеленого коридора тогда не было. А вот видеоподтверждений о расстрелах мирных жителей было много.

Я понимала, что этот день может быть моим последним. Потому приняла это и смирилась.

Выехать удалось с самодельными белыми флагами из простыней и швабр. В колонне было четыре машины. В середине дети и младенец, у которого кончилась смесь, и он был на грани смерти.

Чудом удалось проехать три вражеских блокпоста. От количества техники и военных немели руки.

На протяжении всей дороги пришлось увидеть много: обугленные замерзшие тела, расстрелянные гражданские машины, разбитую технику.

Останавливаться приходилось каждый раз у обочины, когда навстречу на огромной скорости летели колонны вражеской техники. Над головами свистели Грады. Приходилось только молиться.

Мы научились по-настоящему молиться.

Постоянное ожидание, что снова прилетит

Сейчас слушать музыку стало просто невозможно. Раздражают все громкие звуки, а в тишине чувствуется немыслимое напряжение. Было постоянное ожидание, что опять что-нибудь прилетит.

Во время оккупации и дороги из ада было все: от страха смерти до простого голода. Отнимались ноги, а восстановить дыхание после очередной бомбардировки становилось все труднее.

Мы оставили все, но мы выжили.

Напомним, ранее мы рассказывали, как, несмотря на жестокость оккупантов, жители Харькова находят в себе силы стоять дальше. Читай историю украинской группы Село и люди, которая поет в бомбоубежище.