Оставили все, но выжили. История Юлии Панковой, которой пришлось прожить 15 дней полной оккупации

Более 20 дней войны. Звучит как нечто книжное и нереальное. Еще более далекими и непривычно страшными представляются истории людей, находившихся в оккупации.
И значительно более ужасающими — рассказы, которые больше никогда не прозвучат вслух словами тех, кто их пережил. Поскольку они их и не пережили. Многие люди так и не смогли вырваться из ужасного ада войны.
Тем не менее некоторым все же везет, если это можно назвать везением. Ведущая шоу Ревизор Юлия Панкова рассказала, как провела 15 суток в полной оккупации под Гостомелем и как ей удалось вырваться оттуда живой.
Начиналось все так же, как и у всех. Первый день войны не забывается.
На второй день исчезла связь, а на третий — свет. В следующие дни девушка со своими близкими осталась без света, газа, отопления, лекарств и бензина в холодном подвале. Их жизни были отрезаны от всего мира.
Только иногда в темноту минус первого этажа пробивалась еще большая темнота. Сначала история о том, как в соседней деревне расстреляли всю семью.
Мы не могли уехать. Нас не выпускали.
Мы не могли уехать. Нас не выпускали.
Затем известие о том, что убили друга, который пытался помочь другим и раздавал еду мирным жителям. У еще одних друзей в эти дни умерла мать.
Ее вынесли и положили на скамейку в пакете в Гостомеле. Так до сих пор неизвестно, похоронили ли ее.
В когда-то обычный двор дома влетел толстый обломок от Града и уничтожил все, что напоминало о мирном прошлом. Приходилось отчищать метки для авиации прямо на газоне дома.
Они летали над нами каждый день.
Они летали над нами каждый день.
В лесу, где можно было спокойно гулять с собакой, теперь стояли установки. Связь с окружающим, когда-то таким близким, миром можно было поймать, только застыв у окна.
Однако и оно напоминало теперь о своих новых функциях и рамами отталкивало от страшных взрывных волн.
Я научилась различать звуки — разрывы вакуумных бомб, Градов и Ураганов, полеты истребителей, военных самолетов и “аллигаторов” (вертолеты К-52).
Я научилась различать звуки — разрывы вакуумных бомб, Градов и Ураганов, полеты истребителей, военных самолетов и “аллигаторов” (вертолеты К-52).
Когда было относительно тихо, спокойнее не становилось. Приходилось только морально готовиться к новым бомбардировкам.
Чертова дюжина рыжебородых кадыровцев ворвалась в дверь, которая когда-то была предназначена только для хороших друзей.
Незваные гости были оснащены зубами, пзрк/иглами за плечами и потертыми автоматами, в георгиевских лентах, а на спинах виднелась надпись “разведка”.
Входная калитка была полностью вырвана, и они влетели в дом за секунду. Двигаясь как спецназ, они врывались в каждую комнату.
Этот ад продолжался не больше 30 минут, но казался вечностью.
Сначала они забрали телефоны и охотничье оружие, а затем начали угрожать отцу. Стало ясно, что дальше просто нельзя было оставаться.
Это было последней каплей. Мы рискнули уехать.
Страшнее всего было решиться на эвакуацию, поскольку зеленого коридора тогда не было. А вот видеоподтверждений о расстрелах мирных жителей было много.
Я понимала, что этот день может быть моим последним. Потому приняла это и смирилась.
Я понимала, что этот день может быть моим последним. Потому приняла это и смирилась.
Выехать удалось с самодельными белыми флагами из простыней и швабр. В колонне было четыре машины. В середине дети и младенец, у которого кончилась смесь, и он был на грани смерти.
Чудом удалось проехать три вражеских блокпоста. От количества техники и военных немели руки.
На протяжении всей дороги пришлось увидеть много: обугленные замерзшие тела, расстрелянные гражданские машины, разбитую технику.
Останавливаться приходилось каждый раз у обочины, когда навстречу на огромной скорости летели колонны вражеской техники. Над головами свистели Грады. Приходилось только молиться.
Мы научились по-настоящему молиться.
Мы научились по-настоящему молиться.
Сейчас слушать музыку стало просто невозможно. Раздражают все громкие звуки, а в тишине чувствуется немыслимое напряжение. Было постоянное ожидание, что опять что-нибудь прилетит.
Во время оккупации и дороги из ада было все: от страха смерти до простого голода. Отнимались ноги, а восстановить дыхание после очередной бомбардировки становилось все труднее.
Мы оставили все, но мы выжили.
Мы оставили все, но мы выжили.
Напомним, ранее мы рассказывали, как, несмотря на жестокость оккупантов, жители Харькова находят в себе силы стоять дальше. Читай историю украинской группы Село и люди, которая поет в бомбоубежище.