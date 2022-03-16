Розповіді

Залишили все, але вижили. Історія Юлії Панкової, якій довелося пережити 15 днів повної окупації

Даніела Долотова, редакторка сайту 16 Березня 2022, 11:00
Юлія Панкова
Фото: Facebook, Instagram

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