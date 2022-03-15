Знову ранок розпочався з вибухів! Розповідаємо про обстріли Києва

На жаль, на війні кожен ранок починається не з кави, а з жахливих вибухів, пожеж та волання сирен.

Ворог продовжує обстрілювати мирне населення та атакувати столицю.

Вранці 15 березня, між п’ятою та шостою годиною ранку, у Подільському районі Києва внаслідок влучання боєприпасу в десятиповерховий житловий будинок сталося загорання з першого по п’ятий поверхи, повідомляє ДСНС.

Поки що відомо про одного постраждалого, якого госпіталізували до лікарні.

У Святошинському районі в дев’ятиповерховий житловий будинок влучив боєприпас. Внаслідок цього сталося незначне пошкодження будинку з подальшими незначними локальними загораннями на поверхах.

У цьому ж районі в 16-поверховий житловий будинок влучив боєприпас.

Сталися значні руйнування будівлі з подальшим загорянням з першого по 16-й поверхи. Внаслідок цього загинуло двоє осіб та 46 врятовано.

Ворожий снаряд потрапив у житловий будинок в районі Осокорків. Жертв та постраждалих немає.

Також відбулося руйнування фасаду будівлі на одній зі станції метро та службових приміщень. Їх знищила ударна хвиля. Під час руху поїзди не зупинятимуться на станції.

У зв’язку з цим мер міста Віталій Кличко звернувся до жителів Києва і розповів про ситуацію, що склалася.

Це не перший обстріл Києва. Раніше ми розповідали про вибух на Оболоні та заводі Антонова.