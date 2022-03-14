Вибух на Оболоні та на заводі Антонов у Києві: що відомо та чи є жертви

Ранком понеділка, 14 березня, в Оболонському районі Києва в дев’ятиповерхівку влучив артилерійський снаряд.

ДСНС повідомляє, що внаслідок обстрілу сталося часткове руйнування сходової клітини з першого по третій поверхи та фасаду будинку з першого по дев’ятий поверхи, а також зайнялося у квартирах на третьому та четвертому поверхах.

Рятувальники негайно розпочали евакуацію мешканців та гасіння пожежі.

За оновленими даними, наразі виявлено тіла двох загиблих осіб, ще троє — поранені. З місця події евакуювали 63 киян. Розбір завалів триває.

Столична влада каже, що, найімовірніше, це був артилерійський удар.

Ракетний удар по Святошину

Ще одна атака сталася у Святошинському районі — по заводу ім. Антонова. Про це розповів заступник міського голови Києва Микола Поворозник.

Три ракетні вистріли, ДСНС працює зараз там, пожежу локалізовано.

За попередньою інформацією, двоє людей загинули, ще семеро постраждали.

Нагадаємо, напередодні окупанти здійснили ракетний обстріл Львівщини. У напрямку Яворівського полігону було випущено понад 30 ракет. Частину з них збила українська ППО.