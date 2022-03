Ракетний удар по Львівщині: що відомо та чи є загиблі

Ранком неділі, 13 березня, російські війська завдали удару по Львівщині. Снаряди прилетіли на територію Яворівського полігону.

На жаль, не минулося без постраждалих та загиблих.

За словами голови Львівської ОДА Максима Козицького, у напрямку Львівщини було випущено понад 30 ракет класу повітря-земля.

За оновленими даними, 35 людей загинули внаслідок ракетного удару російських військ, ще 134 — постраждали. Серед жертв є і цивільні.

Майже всі осередки пожежі вдалося загасити, розбір завалів триває.

Місцева влада твердить, що атаку було здійснено з акваторії Чорного моря з літаків ВПС Росії. До того авіація вилетіла з російського Саратова.

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував атаку і вкотре закликав країни НАТО закрите небо над Україною.

— Росія здійснила атаку на Міжнародний центр миротворчості та безпеки під Львовом. Тут працюють іноземні інструктори.

