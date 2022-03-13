Ракетный удар по Львовской области: что известно и есть ли погибшие

Утром воскресенья, 13 марта, российские войска нанесли удар по Львовской области. Снаряды прилетели на территорию Яворовского полигона.

К сожалению, не обошлось без пострадавших и погибших.

Ракетный удар по Львовской области

По словам главы Львовской ОГА Максима Козицкого, в направлении Львовской области было выпущено более 30 ракет класса воздух-земля.

Сработала система противовоздушной обороны, определенное количество (ракет) было сбито, — отметил он.

Что известно о пострадавших в результате удара

По обновленным данным, 35 человек погибли в результате ракетного удара российских войск, еще 134 пострадали. Среди жертв есть и гражданские.

По состоянию на 12:00, практически все очаги пожара удалось потушить, пожарные продолжают разбирать завалы.

Что известно об атаке

Местные власти утверждают, что атака была совершена с акватории Черного моря. Ракеты выпустили самолеты ВВС России. Авиация вылетела из российского Саратова.

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал атаку и еще раз призвал страны НАТО закрыть небо над Украиной.

— Россия совершила атаку на Международный центр миротворчества и безопасности во Львове. Здесь работают иностранные инструкторы.

Это новое террористическое нападение на мир и безопасность у границы ЕС-НАТО. Нужно предпринять меры, чтобы остановить это. Закройте небо! – написал глава МОУ в Twitter.

Напомним, накануне прогремели взрывы в Ивано-Франковске и Луцке.