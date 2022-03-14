Взрыв на Оболони и на заводе Антонова в Киева: что известно и есть ли жертвы

Утром понедельника, 14 марта, в Оболонском районе Киева в девятиэтажку попал артиллерийский снаряд.
ГСЧС сообщает, что в результате обстрела произошло частичное разрушение лестничной клетки с 1 по 3 этаж и фасада дома с 1 по 9 этаж, а также возник пожар квартирах на третьем и четвертом этажах.
Спасатели немедленно приступили к эвакуации жителей и тушению пожара.
Спасатели немедленно приступили к эвакуации жителей и тушению пожара.
По обновлённым данным, в многоэтажке обнаружены тела 2 погибших, еще 3 – ранены. Спасатели эвакуировали с места события 63 человека.
Еще одна атака произошла в Святошинском районе – в районе завода Антонова. Об этом рассказал заместитель городского головы Киева Николай Поворозник.
Три ракетных выстрела, ГСЧС работает на месте, пожар локализован.
Три ракетных выстрела, ГСЧС работает на месте, пожар локализован.
По предварительной информации, два человека погибли, еще 7 – пострадали.
Напомним, накануне оккупанты осуществили ракетный удар по Львовской области. В направлении Яворовского полигона было выпущено более 30 ракет. Часть из них была сбита украинскими силами ПВО.