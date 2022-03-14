Взрыв на Оболони и на заводе Антонова в Киева: что известно и есть ли жертвы

Утром понедельника, 14 марта, в Оболонском районе Киева в девятиэтажку попал артиллерийский снаряд.

ГСЧС сообщает, что в результате обстрела произошло частичное разрушение лестничной клетки с 1 по 3 этаж и фасада дома с 1 по 9 этаж, а также возник пожар квартирах на третьем и четвертом этажах.

Спасатели немедленно приступили к эвакуации жителей и тушению пожара.

По обновлённым данным, в многоэтажке обнаружены тела 2 погибших, еще 3 – ранены. Спасатели эвакуировали с места события 63 человека.

Ракетный удар по Святошино

Еще одна атака произошла в Святошинском районе – в районе завода Антонова. Об этом рассказал заместитель городского головы Киева Николай Поворозник.

Три ракетных выстрела, ГСЧС работает на месте, пожар локализован.

По предварительной информации, два человека погибли, еще 7 – пострадали.

Напомним, накануне оккупанты осуществили ракетный удар по Львовской области. В направлении Яворовского полигона было выпущено более 30 ракет. Часть из них была сбита украинскими силами ПВО.