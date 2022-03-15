Снова утро началось со взрывов! Рассказываем об обстрелах Киева

К сожалению, на войне каждое утро начинается не с кофе, а с ужасных взрывов, пожаров и воплей сирен.

Враг продолжает обстреливать мирное население и атаковать столицу.

Утром 15 марта, между 5:00 и 6:00 утра, в Подольском районе Киева вследствие попадания боеприпаса в десятиэтажный жилой дом произошло возгорание с первого по пятый этаж, сообщает ГСЧС.

Пока известно об одном пострадавшем, который был госпитализирован в больницу.

В Святошинском районе в девятиэтажный жилой дом попал боеприпас. В результате произошло незначительное повреждение дома с последующими незначительными локальными возгораниями на этажах.

В этом же районе в 16-этажный жилой дом попал боеприпас.

Произошли значительные разрушения здания с последующим возгоранием с первого по 16-й этажи. В результате погибли два человека и 46 удалось спасти.

Вражеский снаряд попал в жилой дом в районе Осокорков. Жертв и пострадавших нет.

Также произошло разрушение фасада здания одной из станций метро и служебных помещений. Их уничтожила ударная волна. Во время движения поезда не будут останавливаться на станции.

В связи с этим мэр города Виталий Кличко обратился к жителям Киева и рассказал о сложившейся ситуации.

Это не первый обстрел Киева. Ранее мы говорили о взрыве на Оболони и заводе Антонова.