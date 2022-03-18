Розповіді

Їжі було на три доби: Владислав Ващук про 15 днів у Гостомелі

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 18 Березня 2022, 10:00
Владислав Ващук
Фото: Instagram

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