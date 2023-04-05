Уборная как роскошь и красная икра в блиндаже: фельдшер откровенно о быте на фронте

— Иногда нас местные впускали в свободные дома, иногда приходилось находить самостоятельно покинутые здания — дома, школы, больницы. Даже в церкви были, — так о своем быту на фронте говорит Сова.

И об этом важно говорить, потому что военные, которые вместо своей жизни выбирают дать покой и жизнь всем украинцам в тылу, живут на фронте именно так: в холоде, неудобстве, только с идеей за независимость Украины.

О военнослужащей Сове и ее жизни на фронте рассказали Землячки, и мы тоже делимся этой сильной историей с читателями.

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Сова — главный сержант медицинской службы, сейчас она работает на выездах в эвакуационной группе в горячих точках нашей страны. Быт фельдшера, по ее словам, может быть разным: ночевать можно в блиндаже, окопе или даже возле кустов.

— Если на дежурстве нет никакого укрытия, мы сидим в машине или возле нее, — говорит Сова.

Ночевали и в церкви, и россияне по ней били. Ибо у них ничего святого нет.

Рассказывает: однажды ее водитель приехал из дома и решил побаловать своих собратьев и посестер красной икрой.

— Представьте этот сюр: по нам каждую минуту прилетает то из минометов, то из Града, а мы в блиндаже сидим и едим бутерброды с красной икрой.

Спит Сова в спальнике, ночью военные греются обогревателем. А днем — окопными свечами.

Питание, как и у всех военных, — сухпаи, продукты быстрого приготовления, энергетические батончики, энергетические напитки и кофе, если есть возможность его сделать. А еще Сова радуется, когда есть какие-то сладости.

— Есть скучные дежурства, и это счастье, потому что это значит, что наши ребята целые и невредимые, а у россиян большие проблемы. Тогда мы можем даже достать мясо и сделать вкусный шашлык, — говорит фельдшер.

Труднее всего с гигиеной и туалетом, признается военная. Часто она — единственная женщина на выезде. Далеко в посадку заходить просто опасно из-за минирования, и если летом и весной можно еще что-то придумать, то зимой — сложнее.

Особенно когда ты в полной экипировке. Поэтому какой-то покинутый дом с деревенским туалетом — это роскошь.

Чтобы принять душ, военным достаточно нагреть воды в чайнике или кастрюле. Если говорить о деоккупированных территориях, где нет электричества и воды, то всегда можно достать влажные салфетки.

— Я недавно пользовалась так называемым одноразовым душем. Классная штука! — говорит Сова.

Наши женщины оставили спокойную жизнь и отправились на фронт защищать собственные семьи и детей Украины. Как журналистка пошла на службу и чем она там занимается — читай в материале.

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