Розповіді

Вбиральня як розкіш та червона ікра у бліндажі: фельдшерка відверто про побут на фронті

Вікторія Мельник, редакторка сайту 05 Квітня 2023, 12:00
Сова
Фото: Instagram

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