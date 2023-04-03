Стала доброволицею, щоб захищати дітей! Історія матері трьох синів, яка воює на передовій та збирає на дрон для старшого у Бахмуті

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Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Квітня 2023, 19:00
Історія матері трьох дітей, що воює на фронті та збирає на дрон для сина у Бахмуті

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