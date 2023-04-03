Стала добровольцем, чтобы защищать детей! История мамы трех сыновей, которая воюет на передовой и собирает на дрон для старшего в Бахмуте

На фронте воюют и защищают Украину целые семьи. Марина с позывным Малая служит в 126-й бригаде ТрО в Черноморске, а ее сын воюет в Бахмуте. Несмотря на то, что Марина сама бывает на передовой, проводит сбор на дрон для сына.

У нее есть еще двое младших сыновей, она скучает по ним и старается всегда поддерживать связь. Ведь ради их защиты и пошла воевать. Она рассказала для Вікон, как решила стать добровольцем, как отреагировали дети и чего не хватает военным на фронте.

Утро 24 февраля 2022 года Марина называет самым ужасным. Говорит, что была очень шокирована и не могла поверить, что действительно началась полномасштабная война. Семья родом из Черноморска Одесской области, поэтому очень хорошо было слышно взрывы.

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Как решила стать добровольцем

До полномасштабного вторжения России Марина занималась продажей женской одежды. Но 24 февраля решила встать на защиту Украины.

— В 9:00 я позвонила в военкомат, меня записали в список добровольцев. Около 14:00 мне позвонили из военкомата и сказали с вещами и документами прибыть туда. Но у меня есть двое младших сыновей, их надо было вывезти к маме в село. Я попросила, чтобы мне дали двое суток для того, чтобы вывезти детей.

Когда я вернулась, людей уже набрали, мест не было. Я каждый день оббивала порог военкомата, но так как у меня не было военного опыта, меня не хотели брать, — рассказывает она.

Но женщина так просто не сдалась. Она нашла в Одессе курсы молодого бойца, прошла их и получила сертификат.

— У нас был сосед-военный, он сказал, что у нас идет набор в ТрО Черноморска — в 126-ю бригаду. Я пришла, показала сертификат, что умею стрелять и есть немножко опыта, и меня сразу забрали. Я — солдат-стрелок, — говорит Марина.

Она акцентирует: очень рада, что попала в эту бригаду. Ведь там очень хорошие ребята!

Как отреагировали сыновья на решение мамы

Марина делится, что старший был очень против этого. Он говорил ей: “Нет, ты никуда не пойдешь, ты будешь дома!”

Но я сказала, что нет. Пойду, ведь младших нужно защищать. Кто, если не я? Он с этим смирился.

А младшенькие говорят: “Мама, ты — наша защитница”. Они гордятся своей мамой, говорит Марина. Вспоминает о них со слезами, но говорит, что все хорошо. Сейчас часто удается поддерживать связь с детьми, ведь появился Starlink.

— У сына в Бахмуте связь плохая, но через три – четыре дня мы все равно созваниваемся, — отмечает женщина.

О сыне в Бахмуте и сборе на дрон

Ее сын — срочник. Он служил срочную службу в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Когда началась полномасштабная война, он пошел защищать свою страну. Спрашиваем, не хотела ли Марина служить с ним в одной бригаде.

— Насчет того, чтобы служить вместе, то, наверное, нет. Потому что он с характером и я тоже. Лучше он себе там, а я здесь (смеется — ред.).

Сейчас Марина проводит сбор для сына на дрон Mavic-3.

Дрон — это разведка, также можем оккупантам отправить “подарочек” — бомбу ВОГ. Дрон для военных — это все, это наши глаза, — акцентирует Марина.

В тылу много говорят о Бахмуте, но военная говорит, что у наших бойцов там нет связи. Поэтому они не могут ничего знать.

— Поддержку, мне кажется, получают от родных, с которыми они выходят на связь. Я не смотрю новости о том, что говорят о Бахмуте. Я отталкиваюсь только от новостей сына.

Я не верю ничему, что пишут в интернете. Я верю сыну, ведь он там и его слова — самая правдивая информация, — отмечает она.

Чего не хватает военным

— Самое тяжёлое на службе — скучаю по детях. У нас дружные собратья, меня никто не обижает. Я тоже дама с характером, но у нас все замечательно, — рассказывает Марина.

Говорит, что на фронте не хватает оружия, дронов, антидронового ружья.

— Этого не хватает, а обеспечение у нас шикарное. Может в других бригадах чего-то не хватает, у нас все отлично, — комментирует она.

Военная добавляет: оружие нужно, чтобы выбить оккупантов и все вернулись к своим семьям, к прежней жизни. Конечно, она уже будет другой, ведь все поменялось. Но главное, чтобы все были живы и вернулись к своим родным.

Женщина говорит, что сила украинцев и украинок — в духе.

— Мы духом сильные, и нас не сломать. За Украину глотку перегрызу, говорю за себя. Я люблю свою страну, для этого я и здесь, — отмечает она.

В Бахмуте сейчас самая сложная ситуация, наши герои прилагают титанические усилия для обороны города. Ты можешь помочь сыну Марины в Бахмуте получить дрон, а ее бригаде — антидроновые ружья.

Реквизиты для помощи: 4441114446293209 (Гопова Жанна — волонтер).

Сейчас Украину на фронте защищают тысячи женщин. Ранее мы рассказывали историю военной Елены, которая в составе пехоты защищает Украину.

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